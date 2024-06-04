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الرياضة

أُنس جابر تتوقف في «رولان جاروس»!

أُنس جابر تتوقف في «رولان جاروس»!
4 يونيو 2024 17:08

باريس (أ ف ب)
انتهى مشوار التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالمياً، عند الدور ربع النهائي لبطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بخسارتها أمام الأميركية كوري جوف المصنفة ثالثة 6-4 و2-6 و3-6.
وبذلك، فشلت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز 2022 في بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها، ليبقى أفضل إنجاز لها على الملاعب الترابية لرولان جاروس وصولها الى ربع النهائي في الموسمين الأخيرين.
في المقابل، بلغت الأميركية، البالغة 20 عاماً نصف النهائي للمرة الرابعة في البطولات الكبرى التي أحرزت فيها لقباً واحداً حتى الآن العام الماضي في فلاشينج ميدوز.
وهذه المرة الثانية تصل فيها جوف إلى نصف النهائي على ملاعب رولان جاروس، بعد أولى عام 2022 حين بلغت النهائي وخسرت أمام البولندية إيجا شفيونتيك، التي ستكون خصمتها في دور الأربعة، بعد فوز المصنفة أولى عالمياً بسهولة على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السادسة 6-2، 6-0.
وتوجّهت جوف الى الجمهور بالقول: «كانت جابر منافسة قوية ومحبوبة في الدورات ولاحظت أنكم كنتم تساندونها من أجل تحقيق الفوز، وأنا أفعل ذلك أيضاً عندما لا أكون في الملعب».

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