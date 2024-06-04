الثلاثاء 4 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة رولان جاروس

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة رولان جاروس
4 يونيو 2024 19:33


  • باريس (د ب أ)
    اضطر الصربي نوفاك ديوكوفيتش للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بسبب إصابة في الركبة. وأوضح منظمو رولان جاروس في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن ديوكوفيتش لن يكمل مشواره في البطولة بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وفقا لما أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي.

    وأضاف البيان أن هذه الإصابة ستجبر ديوكوفيتش حامل اللقب على الانسحاب من مباراة دور الثمانية أمام النرويجي كاسبر رود، التي كان مقررا لها غدا الأربعاء. وبالتالي سيتأهل كاسبر رود للدور قبل النهائي في رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي. أما ديوكوفيتش فسوف يخسر 1600 نقطة، ويفقد صدارة التصنيف العالمي لصالح الإيطالي يانيك سينر.

 

أخبار ذات صلة
أُنس جابر تتوقف في «رولان جاروس»!
ألكارازا يتأهل إلى الصدام مع تسيتسيباس في «رولان جاروس»
رولان جاروس
رابطة لاعبي التنس المحترفين
التنس
الجراند سلام
نوفاك ديكوفيتش
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تنظم الحملة المرورية «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
شرطة الشارقة تنظم الحملة المرورية «صيف بلا حوادث»
اليوم 21:54
رئيس الدولة يستقبل فريق نادي الوصل لكرة القدم
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل فريق نادي الوصل لكرة القدم
اليوم 21:41
مودي يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية
اليوم 21:30
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
اليوم 21:19
بايدن يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك
الأخبار العالمية
بايدن يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©