ديوكوفيتش ينسحب من بطولة رولان جاروس



باريس (د ب أ)

اضطر الصربي نوفاك ديوكوفيتش للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بسبب إصابة في الركبة. وأوضح منظمو رولان جاروس في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن ديوكوفيتش لن يكمل مشواره في البطولة بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وفقا لما أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي.

وأضاف البيان أن هذه الإصابة ستجبر ديوكوفيتش حامل اللقب على الانسحاب من مباراة دور الثمانية أمام النرويجي كاسبر رود، التي كان مقررا لها غدا الأربعاء. وبالتالي سيتأهل كاسبر رود للدور قبل النهائي في رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي. أما ديوكوفيتش فسوف يخسر 1600 نقطة، ويفقد صدارة التصنيف العالمي لصالح الإيطالي يانيك سينر.