«الأولمبياد الخاص» يكرم شرطة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، «الشريك الاستراتيجي»، في حفلها الذي أقيم بمركز أبوظبي للطاقة «أدنوك»، تقديراً لجهودها وإسهاماتها الريادية في دعم المشاركة بالألعاب العالمية في برلين 2023، وحرصها المستمر على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية، ودعم وتمكين وتطوير ‏القطاع الرياضي لأصحاب الهمم.

وتسلم العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، درعاً تذكارية من طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية.

وأشاد الهاشمي بجهود شرطة أبوظبي في دعم المشاركة بعناصر من منتسبيها في الجانب الإداري والتدريبي والإشرافي للفرق المشاركة، مشيراً إلى أن التعاون يأتي من مبدأ تكامل أدوار العمل المؤسسي بين مختلف الجهات في الدولة، على نحو يدفع قدماً جهود التمكين والدمج الاجتماعي لأبنائنا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، ويدعم أمن الأنشطة كافة التي نقوم بها.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، حرص القيادة الشرطية على دعم وتذليل الصعوبات كافة، والتعاون المشترك في تعزيز المهارات والقدرات الرياضية لأصحاب الهمم، وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية، تعزيزاً للدمج الاجتماعي، وتمكينهم من تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المجالات الرياضية، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بدعم أبنائها من أصحاب الهمم، والتعاون المشترك مع الأولمبياد الخاص في التمكين الاجتماعي لهم من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات وإقامة البطولات والمسابقات في المجال الرياضي، والاستفادة من كفاءة الموارد البشرية.