«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يعتزم إطلاق برامج تدريبية صيفية



الشارقة (وام)



أكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن النادي حقق خلال الموسم الرياضي 2023 - 2024 إنجازات لافتة، توجها بحصوله على المركز الأول في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة في الجوجيتسو للفئة العمرية 16 سنة، والدرع العام في لعبة الكاراتية وأفضل نادٍ في لعبة التايكوندو، كما نال العام الماضي لقب أفضل نادٍ على مستوى العالم في الفئة العمرية ذاتها.

ونوه بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبفضل النتائج الإيجابية التي حققها النادي من خلال مشاركته وفوزه بـ 8 جوائز ضمن جائزة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وأشار إلى أن هذه الانجازات تعود إلى جانب كبير منها إلى مستوى البرامج التي قدمها النادي ولبنية التحتية التي يتمتع بها والخطط الاستراتيجية التي يضعها في بداية كل موسم رياضي، فضلاً عن الدعم الكبير الذي يحظى به من مجلس الشارقة الرياضي وتعاون الجهات الحكومية في الإمارة.

وأوضح العويس أن النادي بصدد إطلاق برامج تدريبية صيفية متنوعة للفئات العمرية 6- 16 سنة تستمر لمدة شهر داخل الدولة، بالتعاون مع عدد من الشركاء في حكومة الشارقة و من القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برامج الكترونية «في آر و الميتافيرس» لجذب أكبر عدد من المشاركين

جاءت تصريحات العويس خلال حفل توقيع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم أمس بمقره لعدد من إتفاقيات الشراكة والرعاية مع عدد من الشركات الرياضية الإماراتية بهدف دعم مبادرات النادي التي تندرج ضمن خطته الاستراتيجية وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وبما يساهم برعاية فرق النادي ولاعبيه خلال أنشطته الرياضية والمجتمعية والبطولات التي يشارك بها محلياً ودولياً.