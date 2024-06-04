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الرياضة

كاسيميرو ينضم إلى نادي «درجة رابعة»!

كاسيميرو ينضم إلى نادي «درجة رابعة»!
4 يونيو 2024 20:22


لندن (د ب أ)
انضم كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لمجلس إدارة نادي مارابيا، بعدما أصبح أحد المساهمين في الفريق الذي ينافس بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم. وأعلن مارابيا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 32 عاماً إلى حملة الأسهم في النادي.
وأشار في بيان إلى أن «حماس كاسيميرو تجاه مشروع مارابيا يظهر بوضوح من خلال انضمامه لشبكة المساهمين في النادي». وأضاف «انضمام كاسيميرو كعضو جديد في مجلس الإدارة يعد فرصة تاريخية للنادي لمواصلة إظهار استراتيجيته الإدارية والرياضية بين أندية النخبة».
وعلق كاسيميرو «أتشرف بالانضمام لمارابيا، والدافع الأكبر لي هو قدرات النمو المذهلة للنادي، وبدون شك سنحلم معاً بالصعود للقمة، لكن علينا أولاً الاستمتاع بالتطور الرائع». وتحوم شكوك حول مستقبل كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بعد موسم مخيب للآمال، حيث غاب اللاعب البرازيلي عن التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية. وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية في صيف العام الجاري.

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