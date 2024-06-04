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الرياضة
مبابي: «بعض الأشخاص جعلوني تعيساً» في سان جرمان
مبابي: «بعض الأشخاص جعلوني تعيساً» في سان جرمان
4 يونيو 2024 20:30
باريس (أ ف ب)
اعتبر نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا أن «أشياء وأشخاصاً جعلوني تعيساً» في باريس سان جرمان في إشارة إلى استبعاده من صفوف الفريق في مطلع الموسم الفائت إثر رفضه تفعيل خيار البقاء لعام إضافي في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.
وقال مبابي عشية مباراة فرنسا ضد لوكسمبورغ «في سان جرمان لم أكن تعيساً، لأن ذلك يعني البصق في الحساء والبصق في وجه جميع الأشخاص الذين دافعوا عني، لكن بعض الأشياء وبعض الأشخاص جعلوني تعيساً».
وكان النادي أبعد مبابي عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم الجديد صيف عام 2023 كما هدّدته إدارة النادي بعدم إشراكه في أي مباراة في ذلك الموسم بعد أن أعلم مسؤوليه بقراره عدم تفعيل العقد مع سان جرمان والبقاء في صفوفه حتى يونيو عام 2025.
وكشف مبابي «لقد قالوها لي، جعلوني على علم بذلك، لقد تكلّموا معي بعنف».
وتابع «الأشخاص الذين أنقذوني هما المدرب لويس إنريكي والمستشار الكروي لويس كامبوس، ولولاهما لما وضعت رجلي في أرضية الملعب» معتبراً بأنه في هذه الظروف «حقق أفضل موسم له».
وأضاف «استمع إلى الانتقادات، اعتقد بأني من الأشخاص الذين يحللون عروضي بأفضل طريقة، ليس لديّ أي مشكلة في الكشف عن الحقيقة وهي أنها كانت أقل من المعايير التي وضعتها. لكن ما هو أكيد بأنني لن أكتفي بذلك الموسم المقبل».
وأضاف مبابي «تحرّرت وارتحت تماماً» بعد الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد بصورة رسمية واعتذر عن عدم الإجابة عما يتعلق بناديه الجديد حاصراً الأسئلة بالمنتخب الفرنسي وقال في هذا الصدد «ثمة الكثير من المشاعر ويجب الانتقال إلى أمور أكثر عقلانية لأن عملية انتقالي ألقت بظلالها على المنتخب».
وختم «أرى في وجوهكم خيبة أمل جراء ذلك، لكني لن أرد على أي سؤال إذا كان لا يتعلق بالمنتخب الفرنسي».
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