«الإمارات للدراجات المائية» يبدأ التحدي الآسيوي في اليابان

أوساكا (الاتحاد)

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، كلمات الدعم المؤازرة والتشجيع، لممثلي فريق «الإمارات للدراجات المائية»، والذي يشارك في بطولة كأس آسيا، ابتداءً من اليوم في مدينة أوساكا اليابانية، مؤكداً أن المشاركة تأتي ضمن استحقاقات دولية وعالمية عديدة يحضر من خلالها أبطال الإمارات في الرياضات البحرية بشكل دائم.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن أبطال الإمارات جاهزون لخوض التحدي القوي، والظفر بالمراكز الأولى في البطولة العالمية التي تحظى بمتابعة وحضور عالمي كبيرين، وقال: «ثقتنا كبيرة في قدرات أبناء الإمارات في تحقيق المراكز الأولى، والوصول لمنصة التتويج».

وشدد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على أن النجاح والميداليات ترتبط دوماً بمشاركة الإمارات في أي بطولة بحرية، خاصة وأننا نمتلك المواهب الجيدة، والتي تصنع للإمارات دوماً التفوق في أي منافسة بحرية. ويترأس البعثة جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، مع مشاركة المتسابقين خليفة خالد بالسلاح، والذي يشارك في فئة جالس محترفين، سلمان يونس العوضي، الذي يشارك في فئة جالس نوفيس، وعبدالله عبد الرحمن الحمادي، الذي يشارك في فئة جالس برو أم، وراشد سالم طاهر، والذي يشارك في فئة واقف نوفس، مع حضور راشد سهيل الطاير إداري الفريق.

وتعد هذه البطولة هي النسخة الأولى، التي تقام بنظام الجولات، حيث تنطلق الجولة الأولى في اليابان، ثم تقام الجولة المقبلة في شهر ديسمبر في تايلاند، ويشارك في الجولة الأولى 184 متسابقاً في مختلف فئات البطولة، والتي تبلغ 16 فئة.

وكانت البعثة قد اكتملت مساء أمس في أوساكا كي تبدأ المنافسات في أولى محطات البطولة، وهي التجارب الحرة، ثم تبدأ بعدها تحديات الفئات كافة المشاركة في المنافسة.