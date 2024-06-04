محمد اليماحي: التتويج بدرع دوري 21 فرحة «مدينة»

معتصم عبدالله (دبي)

أهدى محمد عبيد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، باسم أعضاء الإدارة ولاعبي كلباء وجماهير الفريق، الفوز بدرع «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس حاكم الشارقة، في إطار دعمه المستمر للرياضة والرياضيين في «الإمارة الباسمة»، وفي مدينة «كلباء».

وتوج محمد سعيد بو زنجال، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ومحمد عبيد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، «النمور» بطلاً لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» لموسم 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخ النادي في عهد الاحتراف، والثاني منذ أول تتويج بلقب «الرديف» موسم 1996-1997.

وحصد «النمور» اللقب بفوزه العريض على حساب ضيفه خورفكان قبل الأخير بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كلباء، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة ضمن «الجولة 26 والأخيرة»، والتي شهدت تعثر منافسه الشارقة بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 0-1، وفوز العين على الجزيرة 1-0.

وعبر اليماحي عن سعادته بحصد اللقب الأول في «دوري 21» في عهد الاحتراف، والذي تزامن مع إطلاق الهوية الجديدة للنادي، بعد اعتماد تغيير اسم «نادي اتحاد كلباء» إلى «نادي كلباء الرياضي الثقافي»، واعتماد الشعار الجديد للنادي.

واحتفل «النمور»، بالتزامن مع التتويج بدرع «دوري 21»، بإطلاق الشعار الجديد للنادي الذي يرمز إلى معلم تاريخي في مدينة كلباء «قلعة كلباء»، وتغيير مسمى النادي ليحمل اسم المدينة، ويجسد الشعار الجديد حصن كلباء الشامخ والمنيع والمحاط بأوراق المنجروف الفريدة، لتشكل معاً كلباء ذات التاريخ العريق والفن الأصيل والطبيعة الخلابة، والتي تحتضنهما شمس الشارقة المشرقة دوماً.

وأكد اليماحي أن التتويج بدرع «دوري 21» يمثل ثمرة مجهود كبير للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وأضاف: «الفريق نجح في تجاوز الكثير من الصعوبات على مدار الموسم الذي شهد منافسة قوية استمرت حتى الأمتار الأخيرة، قبل الوصول إلى مفترق الطرق في الجولات الأخيرة، وحسم اللقب الثمين». وامتد التنافس على لقب «دوري 21» في الموسم الحالي 2023-2024 حتى «الجولة الأخيرة» ما بين 4 أندية، قبل أن ينجح «النمور» في حسم التتويج بالدرع برصيد 53 نقطة، مقابل 52 للعين «الوصيف»، و51 نقطة للشارقة «الثالث»، و50 نقطة للجزيرة الرابع.