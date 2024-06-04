الإمارات والعين.. «الظهور الأخير»

دبي (الاتحاد)

يُحلق «الصقور» للمرة الأخيرة في سماء «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023-2024، في المواجهة التي تجمع فريق الإمارات أمام ضيفه العين «الثالث» برصيد 42 نقطة، في المباراة المؤجلة من «الجولة 19»، وقبل الأخيرة في مشوار الموسم الحالي الذي يتضمن إقامة 182 مباراة، في انتظار مواجهة «الزعيم» أمام ضيفه البطائح مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من «الجولة 25».

وودع «الصقور» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، «دوري المحترفين» رسمياً في الطريق إلى دوري الأولى قبل جولتين على الختام بخسارته أمام البطائح 2-3 في «الجولة 26»، وهي المرة الرابعة التي يهبط فيها «الصقور» إلى الأولى بعد موسم واحد على الصعود مواسم 2009-2010، 2011-2012، 2021-2022، 2023-2024.

في المقابل، احتفظ «الزعيم» الذي يفتقد لمجموعة من أبرز عناصره من اللاعبين الدوليين في مباراة الليلة، بمركزه الثالث في ترتيب الدوري قبل مباراتين على ختام مشوار موسم 2023-2024، والذي حقق فيه اللقب الأهم بالتتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد الأولى 2003.

وتحمل مباراة الليلة «الرقم 20» في تاريخ مواجهات «الصقور»، و«الزعيم» في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق العين برصيد 16 انتصاراً مقابل فوز يتيم للصقور، والتعادل في مباراتين، علماً أن العين لم يسبق له الفشل في زيارة شباك «الصقور» في كل المباريات على ملعب الأخير برصيد 23 هدفاً في 9 مباريات سابقة، بمعدل 2.5 هدفاً في المباراة.

مباراة اليوم

الإمارات ـ العين

التوقيت: 18:20

«مؤجلة من الجولة 19».