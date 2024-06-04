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الرياضة

«الأبيض» يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة مواجهة نيبال

«الأبيض» يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة مواجهة نيبال
5 يونيو 2024 00:51

معتز الشامي (دبي)

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يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك استعداداً لمواجهة منتخب نيبال غداً الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، التي يتصدرها «الأبيض» بالعلامة الكاملة.
ويضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي بينتو لمساته الأخيرة على التشكيلة المتوقعة في ظل تقليص القائمة إلى 26 لاعباً، بعد التأكد من إصابة كل من، فابيو ليما وكايو كانيدو، وغيابهما عن التجمع الحالي، حيث يجري الأول عملية في غضروف الركبة اليسرى، ويحتاج إلى العلاج والراحة لمدة 6 أسابيع، بينما تعرض الثاني لإصابته بالتهاب حاد في وتر أكيلس لقدمه اليسرى واليمنى، وحاجته للعلاج والراحة لمدة شهر، وتم ضم خميس المنصوري مدافع بني ياس للقائمة قبل السفر.
كما يغيب عن تشكيلة المنتخب أيضاً المدافع خليفة الحمادي، لإصابته في العضلة الضامة والتهاب في عظمة الحوض، وحاجته للعلاج والراحة لمدة 3 أسابيع، وخالد الظنحاني لاعب نادي الشارقة، لإصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة التبانة، وحاجته للعلاج والراحة لمدة شهر.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب للمعسكر، كلاً من فهد بدر ومبارك بنزامة، وضمت القائمة 25 لاعباً هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، مبارك بنزامة، محمد العطاس، محمد يوسف عتيق، زايد سلطان، خميس المنصوري، بدر ناصر، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فهد بدر، علي صالح، سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري.
وأكد ياسر سالم، مدير فريق منتخبنا الوطني، جاهزية جميع اللاعبين، خلال التجمع الحالي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني استدعى أجهز العناصر من وجهة النظر الفنية، بناءً على الأداء المميز الذي ظهر به اللاعبون الدوليون، خلال مباريات الموسم، وأكد أن الجهاز الفني شدد على أهمية مواصلة مسيرة الانتصارات، بعدما حصد «الأبيض» العلامة الكاملة من 4 مباريات فاز فيها جميعاً، وحسم بطاقة الصدارة للمجموعة، وكان أول من تأهل للمرحلة الثالثة للتصفيات.
وتابع: «السير على سكة الانتصارات، وزرع ثقافة الفوز هو ما يركز عليه المنتخب، لاسيما أن الأبيض حسم التأهل للمرحلة الثالثة، وسيكون الهدف هو الوصول لفورمة مميزة في تلك المرحلة لزيادة بصمة الأبيض، خلال التصفيات، والمنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة للمونديال».

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