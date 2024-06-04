مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن اتحاد الجو جيتسو إطلاق «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو» في خطوة رائدة نحو مواصلة التميّز والابتكار، وترسيخ ريادة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، حيث تُقام المنافسات على مدار 5 جولات لموسم 2024 في كلّ من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الصغار والشباب والكبار والأساتذة (من 4 إلى أكثر من 30 عاماً).

وجاء الإعلان عن إطلاق «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو» خلال مؤتمر صحفي عَقده الاتحاد في قاعة المارينا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» - أبوظبي، بحضور عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وبشرى عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة كوادر، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، وعددٌ من ممثلي الشركاء والجهات الإعلامية.

وبهذه المناسبة، تقدم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعم سموهما المتواصل للمنظومة الرياضية الوطنية، وحرصهما الدائم على تسخير جميع الإمكانات لتوفير مقوّمات بناء جيل من الأبطال، قادر على مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب والجوائز وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وأشار الهاشمي إلى أن إطلاق البطولة يُعدّ إنجازاً آخر يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية، مؤكّداً أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة ما هو إلا ثمرة الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.

وأضاف الهاشمي: «تهدف بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو إلى مواصلة نشر ثقافة رياضة الجو جيتسو في المجتمع الإماراتي، وترسيخ قيمها النبيلة لدى الفئات الناشئة، وتوفير بيئة تنافسية تدعم تطوير الرياضة، ورفدها بالمزيد من المواهب الواعدة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية التي تُسهم في إثراء وتنمية المجتمع من خلال بناء جيل قوي يتبنّى الرياضة نمط حياة».

وتُقام المنافسات على مدار 5 جولات لعام 2024، تشمل 3 جولات لفئة البدلة وجولتين لفئة دون البدلة.

وتَمنح البطولة للأندية واللاعبين المشاركين فرصة التنافس للفوز بالميداليات والجوائز النقدية، وصولاً إلى لقب البطولة والتتويج بالكأس في جولتها النهائية في شهر ديسمبر، وذلك وفقاً لنظام تصنيف شامل يعتمد على أداء المنافسين ونتائج الأندية في جميع جولات البطولة. ويضمن هذا التصنيف المنافسة النزيهة والتقدير المتكافئ، حيث سيتنافس الرياضيون في فئات الأحزمة والأوزان المختلفة، ضمن بيئة مميزة تمنح كل مشارك فرصة للتألق.

وتصل القيمة الإجمالية لجوائز البطولة إلى أكثر من 1.5 مليون درهم، تقديراً للمواهب من مختلف الفئات لما يقدّمونه من التزام وعمل دؤوب، وتشجيعاً لهم على مواصلة التميّز والتدريب وصقل مهاراتهم، بما يُسهم في إثراء مسيرة إعداد نجوم وأبطال قادرين على مواصلة رحلة التألق في المستقبل، وتحقيق مزيد من الإنجازات قاريّاً وعالمياً.

عبدالرحيم النعيمي: دعم «القيادة الرشيدة» وراء الإنجازات والمكتسبات

قال الدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام: «أسهم الدعم غير المحدود والتوجيه المستمر من القيادة الرشيدة، في تحقيق إنجازات ومكتسبات عززت مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو، من خلال إطلاق واستضافة وتنظيم العديد من المنافسات والبطولات المحلية والإقليمية والعالمية. ويسعدنا التواجد هنا لنشهد انطلاق النسخة الأولى من (بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو)، لتكون منصة جديدة تدعم مسيرة الريادة العالمية في تلك الرياضة».

عارف العواني: بطولة مهمة في أجندة فعاليات الجو جيتسو

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نكشف اليوم عن إضافة بطولة مهمة إلى أجندة فعاليات رياضة الجو جيتسو الزاخرة بالبطولات المحلية والعالمية، من خلال تدشين هذه البطولة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات عشاق رياضة الجو جيتسو، استكمالاً لمسيرة الإنجازات». وأضاف: «نفخر في مجلس أبوظبي الرياضي بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الرائعة، مقدمين كل أوجه الدعم والمساندة، ومؤمنين بقدرة الاتحاد على إنجاح هذه البطولة، والوصول بها إلى مصاف التميز والإبداع».

مشاركة واسعة

من المتوقع أن تشهد «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو» مشاركة واسعة النطاق من مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، ضمن أجواء تنافسية قوية وحضور جماهيري كبير، ومشاركة مجتمعية لافتة من الأسر، إيماناً منها بدور الرياضة وأهميتها في بناء وصقل شخصية الأبناء وتحفيزها على التمسك بالقيم والأخلاق الرياضية النبيلة، التي تُسهم في تعزيز الثقة بالنفس وغرس قيم التسامح والاحترام في نفوس الأجيال الناشئة.

وتُعدّ البطولة حدثاً رياضياً متكاملاً، يجمع بين البيئة الرياضية الاحترافية من جهة، والأجواء المميزة من الأنشطة الثقافية والرياضية والعروض الترفيهية من جهة أخرى.