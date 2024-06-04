الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صالح الشرقي يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج

صالح الشرقي يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج
4 يونيو 2024 22:54

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
«العين للشطرنج» ينظم فعاليات رياضية في 22 مدرسة

استقبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، اليوم، وفد مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس المجلس، تناول اللقاء، الذي حضره محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أهم الإنجازات التي حققها النادي مع ضرورة تعزيز الجهود سعياً لإنجازات جديدة، حيث بارك الشيخ صالح بن محمد الشرقي النقلة النوعية التي حققها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على المستويين العالمي والمحلي في مختلف الجوانب.كما جرى، خلال اللقاء، مناقشة سير العمل في مشروع مبنى النادي الجديد، ونسب الإنجاز الحالية، حيث وجه رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد إلى أهمية الانتهاء من مراحل التشييد لغرض تدشينه في أقرب وقت.
من جانبه، ثمن الدكتور عبدالله آل بركت، الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، وما تحظى به أسرة النادي من دعم ورعاية مهدت لأن يصبح نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أحد المرافق الشطرنجية المميزة في العالم.

صالح الشرقي
الفجيرة
الشطرنج
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
اليوم 00:57
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
اليوم 00:57
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
اليوم 00:57
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
اليوم 00:57
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©