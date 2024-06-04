صالح الشرقي يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج

الفجيرة (وام)

استقبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، اليوم، وفد مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس المجلس، تناول اللقاء، الذي حضره محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أهم الإنجازات التي حققها النادي مع ضرورة تعزيز الجهود سعياً لإنجازات جديدة، حيث بارك الشيخ صالح بن محمد الشرقي النقلة النوعية التي حققها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على المستويين العالمي والمحلي في مختلف الجوانب.كما جرى، خلال اللقاء، مناقشة سير العمل في مشروع مبنى النادي الجديد، ونسب الإنجاز الحالية، حيث وجه رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد إلى أهمية الانتهاء من مراحل التشييد لغرض تدشينه في أقرب وقت.

من جانبه، ثمن الدكتور عبدالله آل بركت، الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، وما تحظى به أسرة النادي من دعم ورعاية مهدت لأن يصبح نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أحد المرافق الشطرنجية المميزة في العالم.