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الرياضة

لابورتا: الريال يفوز بالحكام!

لابورتا: الريال يفوز بالحكام!
5 يونيو 2024 10:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجوماً عنيفاً على «غريمه اللدود» فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عبر منصة «فوتيكس».
وفي بداية حديثه أبدى سعادته الغامرة بتبرئته من قضية نيجريرا، وتساءل قائلاً: «لماذا فعلوا ذلك، في إشارة واضحة إلى أن الريال ورئيسه كانا وراء هذه الاتهامات، لشنه حملة من خلال قناته التلفزيونية لتدمير سمعة برشلونة».
وقال: «لعب ريال مدريد معنا بطريقة قذرة، لقد أدانونا قبل أن يحاكمونا».
وشدد لابورتا على أن برشلونة لم يدفع شيئاً للحكام، للوقوف إلى جانبهم، وإنما حقيقة الأمر أن الريال هو الفريق «المفضل» لدى الحكام.
وذكّر لابورتا بالهدف الذي أحرزه فريقه في مرمى الريال، ولم يحتسبه الحكم، رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى، وقال: قدمنا الكثير من الأدلة على صحة الهدف، وطالبنا اللجنة الفنية بإعادة النظر في الأمر، ولكن أحداً لم يتحرك.
وأضاف لابورتا موجهاً كلامه لريال مدريد: الفوز ليس كل شيء، وخاصة إذا كانت قرارات الحكام تكون دائماً لمصلحتهم، إنهم يلعبون بطريقة قذرة.
وعندما سئل لابورتا عن صفقة انتقال كيليان مبابي من سان جيرمان إلى ريال مدريد، قال: أنا لا أحسدهم عليه، هم أحرار في القيام بما يرونه مناسباً لهم، ولكنني أعتقد أن ما نقوم به نحن من عمل، بالاستعانة بشباب أكاديمية لاماسيا الموهوبين هو الطريق الأفضل لصنع فريق قوي وشاب وقادر على المنافسة في البطولات المختلفة، وهؤلاء النجوم الصغار الموهوبين مثل لامين لامال، وباو كوبارسي، وفيرمين لوبيز، قادرون على صناعة مستقبل لفريق قوي وعلى مستوى التحديات التي يواجهها محلياً وأوروبياً.

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