الإمارات تستضيف «دولية كرة الطاولة» في أكتوبر

دبي (وام)

أعلن اتحاد كرة الطاولة، استضافة البطولة الدولية لفئة الشباب خلال شهر أكتوبر المقبل في دبي، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي.

كما أعلن الاتحاد عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها الأردن أغسطس المقبل، ويشارك المنتخب في البطولة بـ 10 لاعبين ضمن فئات 13 و15 و18 عاماً، ويستعد لها بمعسكر خارجي مقترح ما بين أوزبكستان والصين.

ويعود لاعبو المنتخب الوطني لبدء برنامج التدريبات الشهر المقبل في ناديي شباب الأهلي والنصر، استعداداً لمرحلة المعسكر الخارجي بعد الراحة السلبية.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، اعتماد إقامة البطولة الدولية للشباب من قبل الاتحاد الدولي ووضعها ضمن روزنامة البطولات المقررة، لاسيما أنها تأتي بعد النجاح الفني والتنظيمي لبطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين في أكتوبر من العام الماضي بمدينة العين.

وأشار إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد باعتماد تشكيل لجنة البطولات المجتمعية بهدف دعم الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة ونشرها على نطاق واسع، وتنظيم فعاليات خاصة بأندية الجاليات والمقيمين والمدارس.