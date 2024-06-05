الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تستضيف «دولية كرة الطاولة» في أكتوبر

الإمارات تستضيف «دولية كرة الطاولة» في أكتوبر
5 يونيو 2024 11:42

دبي (وام)
أعلن اتحاد كرة الطاولة، استضافة البطولة الدولية لفئة الشباب خلال شهر أكتوبر المقبل في دبي، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي.
كما أعلن الاتحاد عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها الأردن أغسطس المقبل، ويشارك المنتخب في البطولة بـ 10 لاعبين ضمن فئات 13 و15 و18 عاماً، ويستعد لها بمعسكر خارجي مقترح ما بين أوزبكستان والصين.
ويعود لاعبو المنتخب الوطني لبدء برنامج التدريبات الشهر المقبل في ناديي شباب الأهلي والنصر، استعداداً لمرحلة المعسكر الخارجي بعد الراحة السلبية.
وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، اعتماد إقامة البطولة الدولية للشباب من قبل الاتحاد الدولي ووضعها ضمن روزنامة البطولات المقررة، لاسيما أنها تأتي بعد النجاح الفني والتنظيمي لبطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين في أكتوبر من العام الماضي بمدينة العين.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد باعتماد تشكيل لجنة البطولات المجتمعية بهدف دعم الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة ونشرها على نطاق واسع، وتنظيم فعاليات خاصة بأندية الجاليات والمقيمين والمدارس.

أخبار ذات صلة
أحمد بن سعيد يفتتح معرض الفنادق في دبي
إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
كرة الطاولة
دبي
اتحاد كرة الطاولة
آخر الأخبار
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
الرياضة
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
اليوم 13:23
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير بـ COP28
اليوم 13:07
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
اليوم 12:42
"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
الترفيه
"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
اليوم 12:37
إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
الرياضة
إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©