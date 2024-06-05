عجمان «الثامن» للمرة الثانية في «المحترفين»

رضا سليم (دبي)

أنهى فريق عجمان مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بالمركز الثامن برصيد 34 نقطة، ليتراجع مركزين عن الموسم الماضي، الذي حقق فيه المركز السادس و44 نقطة كأعلى معدل نقاط في تاريخه بالمحترفين، ليصل «البرتقالي» للموسم الثامن بعيداً عن الهبوط منذ عودته من الدرجة الأولى 2017-2018.

ومع بداية الاحتراف، موسم 2008-2009 جاء الفريق تاسعاً ثم الثاني عشر والأخير موسم 2009-2010، والمركز السابع موسم 2011-2012 وهو أفضل مراكزه في المواسم الماضية، والعاشر موسم 2012-2013، ونفس المركز موسم 2013-2014، والثالث عشر وقبل الأخير موسم 2014-2015، والثامن موسم 2017-2018، والسابع 2018-2019، وهو الموسم الذي حققه فيه 37 نقطة، والعاشر موسم 2019-2020 والذي لم يكتمل، والثاني عشر موسم 2020-2021، والمركز السابع 2021-2022، والمركز السادس في الموسم الماضي 2022-2023، والذي حقق فيه 44 نقطة كأعلى معدل نقاط في تاريخه بالمحترفين، ثم المركز الثامن هذا الموسم.

وحقق الفريق 8 انتصارات و10 تعادلات وخسر في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 47 هدفاً، وهو ما وضعه في المركز الخامس لقائمة الدفاع الأضعف.

وجاءت أهداف «البرتقالي» عن طريق المغربي وليد أزارو هداف الفريق برصيد 12 هدفاً، يليه الكاميروني روكي مارسيانو الذي سجل 8 أهداف ويعد أفضل لاعب بديل في الدوري، ثم علي مدن 5 أهداف، وهيكل الشيخاوي 4 أهداف ثم البرازيلي رافائيل دودو هدفين، وهدف واحد لكل من عبدالله صالح وجيانلوكا وعصام فايز وعبدالله عبدالعزيز ومحمد هلال.

ويتصدر هيكل الشيخاوي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق بالدوري بـ1961 دقيقة، يليه محمد إسماعيل 1887 دقيقة، وبلال يوسف 1841 والحارس علي الحوسني 1800 دقيقة، فيما يتصدر بلال يوسف قائمة الأكثر تمريرات بـ 1063 تمريرات، يليه عصام فايز 807 تمريرات وهيكل الشيخاوي 723 وعبدالله صالح 702 تمريرات، ويتصدر الشيخاوي المراوغات الناجحة بـ 27 مراوغة وجيانلوكا 18 ثم عصام فايز 9 ودودو 7 مراوغات، ويتصدر وليد أزارو قائمة التسديدات، برصيد 46 تسديدة، ثم روكي مارسيانو 31 ودودو 23 والشيخاوي برصيد 19 تسديدة.