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الرياضة

المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة

المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
5 يونيو 2024 13:23

 
برلين (د ب أ)
يتوجه المنتخب الألماني لكرة القدم لمبارياته الثلاثة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» بالحافلة، ويعسكر المنتخب الألماني في مدينة هرتسوجن آوراخ بجنوبى ألمانيا، وسيواجه المنتخب الإسكتلندي في ميونخ، والمجر في شتوتجارت، وسويسرا في فرانكفورت.
وتعد مواقع المباريات مناسبة للغاية، حيث تبعد كلها مسافة لا تزيد 200 كيلومتر من المقر الرئيسي للمنتخب. وشددت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكثر من مرة على أهمية الاستدامة للبطولة التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن يورو 2024 ستظهر «كيفية تقليل التأثير على البيئة، والموارد، والمناخ وتعويضه عند الضرورة». ولتقليل وقت سفر الجماهير، تم تقسيم الملاعب إلى ثلاث مجموعات إقليمية.
خلال دور المجموعات، كل دولة تلعب مرتين على الأقل ضمن مجموعة إقليمية واحدة. ومع ذلك، لم يشترط على الفرق أن تتخذ مقراً لها في إحدى المجموعات الإقليمية. على سبيل المثال، يتخذ المنتخب الإسباني مدينة دوناوشينجن الجنوبية مقراً له، فيما تقام مبارياته في دور المجموعات ببرلين، وجلسنكيرشن ودوسلدورف، وكل مدينة تبعد أكثر من 500 كيلومتر.
في السنوات الأخيرة، أثارت ترتيبات سفر المنتخب الألماني جدلاً كبيراً، بما في ذلك رحلة جوية داخلية قصيرة، أثارت الجدل، من شتوتجارت إلى بازل لخوض مباراة في دوري أمم أوروبا عام 2020. وبرر الاتحاد الألماني هذا الأمر بأن جاهزية اللاعبين البدنية ستكون في خطر إذا سافروا بالحافلة بسبب القواعد الصارمة الخاصة بفيروس كورونا والتي كانت موضوعة على السفر بالقطارات في ذلك الوقت.
ومنذ ذلك الوقت، لجأ الاتحاد الألماني في كثير من الأحيان للسفر بالقطار في الرحلات الداخلية. يذكر أن شركة «دويتشه بان» للسكك الحديدية ترعى بطولة يورو 2024.

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