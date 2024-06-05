جولة دي بي ورلد تطلق «المسار العالمي للجولف»



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، إطلاق المسار العالمي للاعبين الهواة، بالتعاون مع جولة بي جي أيه ونادي الجولف الملكي والعريق في سانت أندروز، وبدعم من التصنيف العالمي للاعبين الجولف الهواة، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة اللاعبين الهواة الذكور على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتهم الاحترافية، للمشاركة في جولة دي بي ورلد والجولات الشريكة لها حول العالم، مما يفتح الأبواب ويمنح اللاعبين المحليين في الإمارات والمنطقة وكافة دول العالم، فرصة ذهبية، للمضي قدماً للحصول على بطاقة المشاركة الكاملة في الأحداث الكبرى.

يعمل هذا المسار العالمي على تعزيز وإظهار فوائد التحالفات الاستراتيجية التي شكلتها جولة دي بي ورلد لتوفير مسارات للاعبين على الصعيد العالمي. وستكون هناك إعفاءات أخرى متاحة لمشاركة اللاعبين في جولة التحدي الأوروبية وهي جزء من مجموعة الجولة الأوروبية، بينما تعمل جولة دي بي ورلد وجولة بي جي أيه مع سبع جولات شريكة أخرى حول العالم، على أن يكون ختام التصنيف العالمي لأول مرة في هذا المسار في 13 أكتوبر المقبل، وسيتم منح بطاقات المشاركة بعد ذلك لموسم 2025.

في إطار هذا المسار العالمي، سيحصل أفضل اللاعبين الهواة المؤهلين من غير لاعبي الجامعات الأميركية، المتواجدين ضمن أفضل 20 مركزاً في التصنيف العالمي للهواة، على بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد للموسم التالي.

كان من الممكن أن يستفيد العديد من اللاعبين الحاليين في جولة بي جي أيه، وجولة دي بي ورلد، لو كان مسار الهواة العالمي موجوداً من قبل.

وكان اللاعبون مثل الإنجليزي تومي فليتوود، الياباني هيديكي ماتسوياما والأسترالي مين وو لي، من الهواة البارعين الذين اعتمدوا على إعفاءات الجهات الراعية لبدء مسيرتهم الاحترافية. كان فليتوود الوصيف في بطولة الهواة في كأس ووكر لعام 2008، وحقق ماتسوياما الفوز مرتين في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، وأصبح أول ياباني يرتقي إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للهواة، فيما شارك مين وو لي مرتين في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، بما في ذلك تحقيقه المركز الثالث في عام 2017، وحقق المركز السادس رفقة منتخب أستراليا في بطولة العالم لفرق الهواة عام 2018.

كان مسار الهواة العالمي سيوفر لهؤلاء اللاعبين عضوية احترافية ومساراً واضحاً للمضي قدماً أثناء عملهم من أجل نقل مسيرتهم إلى جولتي بي جي أيه ودي بي ورلد.