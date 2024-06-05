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الرياضة

الظاهري: بطولة «خالد بن محمد بن زايد» تعزز مكانة الجو جيتسو

الظاهري: بطولة «خالد بن محمد بن زايد» تعزز مكانة الجو جيتسو
5 يونيو 2024 14:00

 

أبوظبي (وام)
قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، إن إطلاق بطولة تحمل اسم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، يؤكد مدى الحرص على تعزيز مكانة هذه الرياضة المهمة بين أفراد المجتمع.
وأكد الظاهري على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، أن البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، تحظى باهتمام كبير وحضور لافت من مختلف الفئات العمرية، إذ وصل عدد المسجلين فيها لأكثر من 1500 لاعب ولاعبة.
وأضاف: بفضل دعم القيادة الرشيدة وصلت رياضة الجو جيتسو إلى كل بيت في الإمارات، وهو إنجاز كبير نطمح إلى الحفاظ عليه وتطويره من أجل خدمة أفراد المجتمع. وأوضح أن التسجيل في البطولة متاح للمواطنين والمقيمين في الإمارات.

 

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