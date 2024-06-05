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الرياضة

13 نجماً في «قائمة الأفضل» لدوري أدنوك للمحترفين

13 نجماً في «قائمة الأفضل» لدوري أدنوك للمحترفين
5 يونيو 2024 14:30


معتصم عبدالله (دبي)
سيطر نجوم الوصل بطل «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023- 2024، على جوائز الأفضل الشهرية المقدمة من «رابطة المحترفين» على مدار الموسم الحالي، والتي شملت 7 أشهر بداية من سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024، في الوقت الذي غابت فيه الجوائز في شهري يناير وفبراير 2024 في ظل المشاركة الدولية لـ «الأبيض» في نهائيات «كأس آسيا 2023».
وضمت قائمة «النجوم الأفضل» في 7 نسخ خلال الموسم الحالي (2023- 2024) 13 اسماً على صعيد اللاعبين والمدربين وحراس المرمى، توزعوا على 7 أندية شملت، الوصل، النصر، العين، الشارقة، شباب الأهلي، الوحدة، اتحاد كلباء.
وتعتمد ترشيحات «رابطة المحترفين» لنجوم الشهر في «دوري أدنوك للمحترفين» على الأرقام والإحصاءات الرسمية لموقع «أوبتا» العالمي الشهير، في الوقت الذي يُفتح فيه الباب أمام الجمهور للتصويت على المرشحين عبر تطبيق وموقع الرابطة، ليُعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة التالية من الدوري.
واستحق ميلوش ميلوييفيتش الذي يعد أول مدرب صربي يتوج بلقب الدوري في عهد الاحتراف، في موسمه الأول مع الوصل، الأفضلية المطلقة على صعيد صراع «العقول التدريبية» بعدما حصد جائزة المدرب الأفضل في 4 نسخ «سوبر هاتريك» شملت أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، إضافة إلى الجائزة الأخيرة لشهر مايو 2024.
وحل ثانياً على صعيد أفضل المدربين، الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر الحالي، والمدرب السابق لنادي العين، بحصده «جائزة الأفضل» في ثلاث نسخ الأولى مع فرقة «الزعيم» لشهر سبتمبر 2023، علاوة على نسختي مارس وأبريل 2024 مع فريقه الحالي «العميد».
ويعد فابيو ليما «أيقونة الوصل» وهداف الفريق في الموسم الحالي برصيد 17 هدفاً أسهم من خلالها في تتويج «الإمبراطور» بدرع الدوري الغائب منذ آخر تتويج موسم 2006- 2007، اللاعب الوحيد الذي نجح في حصد جائزة الأفضل مرتين خلال الموسم الحالي 2023- 2024، حيث جاءت الجائزة الأولى نوفمبر 2023، والثانية في مايو 2024.
وضمت بقية أسماء اللاعبين المتوجين بجائزة الأفضل على التوالي، سفيان رحيمي «العين»، سبستيان تيجالي «الشارقة»، مهدي قائدي «اتحاد كلباء»، وعادل تعرابت قائد النصر والمتوج بجائزة الأفضل لشهر أبريل 2024.
في المقابل، فرض خالد السناني حارس الوصل في موسمه الثاني بقميص «الإمبراطور» اسمه على نجومية «أصحاب القفازات» بالتتويج في بجائزة الحارس الأفضل في ثلاث نسخ شملت نوفمبر وديسمبر 2023، ومايو 2024، في الوقت الذي توزعت فيها بقية الجوائز الأربع على الحراس حسن حمزة «شباب الأهلي»، عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، حمد المنصوري «اتحاد كلباء».
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الأبرز في قائمة الأفضل لموسم 2023- 2024
أفضل مدرب
ميلوش ميلوييفيتش 
النادي: الوصل
العدد: 4
النسخ: أكتوبر 2023، نوفمبر 2023، ديسمبر 2023، مايو 2024

أفضل حارس
خالد السناني 
النادي: الوصل
العدد: 3
النسخ: نوفمبر 2023، ديسمبر 2023، مايو 2024

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أفضل لاعب
فابيو ليما
النادي: الوصل
العدد: 2
النسخ: نوفمبر 2023، مايو 2024

ليما
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
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