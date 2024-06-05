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الرياضة

«كان» لنوير: لم يعد من الممكن أن تلعب 60 مباراة

«كان» لنوير: لم يعد من الممكن أن تلعب 60 مباراة
5 يونيو 2024 14:20

 
ميونخ (د ب أ)
يتوقع أوليفر كان، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الأسبق، أن يلعب مانويل نوير، حارس المرمى الأساسي للمنتخب الحالي، مباريات أقل مع ناديه والمنتخب في المستقبل. وقال كان في مقابلة مع «شبورت بيلد» عن نوير /38 عاماً/: «بهذا العمر، لم يعد من الممكن أن تلعب من 50 إلى 60 مباراة في الموسم في أعلى المستويات، ولكن يعد نوير لاعباً محترفاً يرغب في التواجد بالملعب في كل مباراة ولا يبدو أنه يحب الحصول على راحة». وذكر «كان» الذي كان يعمل كرئيس تنفيذي لبايرن ميونخ قبل عام وأنهى مسيرته كحارس بعمر 39 عاماً:«في الماضي، منحت مباريات لمايكل رنسينج، لكي أتمكن من استعادة نشاطي والتركيز بشكل كامل على المباريات الحاسمة. هو فقط من يمكنه تقرير المدة التي يريد أن يستمر بها في الملاعب».
وفيما يتعلق بمستقبل نوير مع المنتخب الألماني، قال كان: «في مرحلة ما سيكون الأمر متعلقاً بإيجاد اللحظة المناسبة للرحيل. اختيار الوقت المناسب يعتبر تحدياً مثل تقديم أداء على مستوى عالمي على مدار سنوات». ورغم تذبذب مستوى نوير في المرحلة الأخيرة من الدوري، يتوقع كان أن يقدم الحارس الدولي أداء جيداً في بطولة أمم أوروبا، وقال:«يمكنني تخيل وصول نوير لأفضل مستوى مع خبرته في بطولة أمم أوروبا».

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