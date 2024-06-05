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الرياضة

كونتي يبدأ فصلاً جديداً في تاريخ نابولي

كونتي يبدأ فصلاً جديداً في تاريخ نابولي
5 يونيو 2024 15:09


روما (أ ف ب)
عيّن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2023 والذي عانى صعوبات كبيرة الموسم المنصرم، المدرّب أنتونيو كونتي، ليشرف عليه بعقد حتى يونيو 2027، وقال النادي في بيان: «يُرحّب نابولي بأنتونيو كونتي الذي يتسلم تدريب الفريق الأوّل بعدما وقّع عقداً مع النادي».
وعلّق الرئيس أوريليو دي لورينتيس في البيان: «أنا فخورٌ للغاية، لأن المدرب الجديد لنابولي هو أنتوني كونتي. أنتوني مدرب عالي المستوى، قائد، ومعه أنا واثق من أن إعادة التأسيس الضرورية ستبدأ بعد انتهاء الفترة التي خُتمت بفوزنا بلقب الدوري في العام الماضي، عقب مواسم عدة في قمة كرة القدم الإيطالية»، وأضاف: «اليوم يمثّل بداية فصل مهم جديد في تاريخ نابولي».
بدوره، قال كونتي: «أنا سعيد ومتحمّس للجلوس على مقاعد بدلاء نابولي. يُمكنني أن أعِد بشيءٍ واحد: سأقوم بكل ما في وسعي لتطوير الفريق والنادي. التزامي، معاً برفقة فريق عملي، سيكون أكيداً».
وكان كونتي (54 عاماً) الذي درّب يوفنتوس (2011-2014)، منتخب إيطاليا (2014-2016)، تشيلسي (2016-2018) وإنتر (2019-2021) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام في مارس 2023. وبات خامس مدرّب لنابولي في الأشهر الـ12 الأخيرة.
وترك لوتشانو سباليتي مدرب المنتخب راهناً، النادي بعد الفوز بلقب الدوري، ثم تبعه ثلاثة مدربين آخرين، هم الفرنسي رودي غارسيا، ووالتر ماتزاري، ثمّ فرانتشيسكو كالتسونا، ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن كونتي وقّع عقداً براتبٍ سنويّ يُقدّر بنحو ثمانية ملايين يورو.
وأنهى نابولي الموسم المنصرم بفارق 41 نقطة خلف إنتر حامل اللقب. 

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