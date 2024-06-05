700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي



أبوظبي (وام)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، على مسار الحديريات وأمام مقر النادي، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات، بمشاركة تجاوزت 700 شخص من مختلف الفئات، والأعمار، وسط أجواء إيجابية وحماسية، تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيم الحدث بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وخالد بن شيبان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، والدكتور عارف الحمادي عضو مجلس إدارة النادي، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

شارك في الحدث مجموعة من دراجي الأولمبياد الخاص في طلعة مجتمعية لمسافة 10 كم، جنباً إلى جنب مع جميع الفئات، دعماً لتعزيز دمجهم في المجتمع، وسط تفاعل كبير من الحضور، خاصة للأعمار الصغيرة، إذ قامت شركة «بوكي» الألمانية بالتعاون مع النادي بتوفير دارجات للأطفال الصغار من عمر سنة إلى 8 سنوات، دعماً وتشجيعاً لهم على ممارسة هذه الرياضة.

ويسلط اليوم العالمي للدراجات الهوائية، الضوء على منافع استخدام الدراجة الهوائية بوصفها وسيلة نقل بسيطة ونظيفة وصائنة للبيئة، وجعلها مستدامة. وقال النخيرة الخييلي، إن النادي نظم الحدث تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، تأكيداً لأهميته في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة، موجهاً الشكر للجهات الداعمة للحدث كافة.

وقال مارك تايل المدير العام لشركة «بوكي»، إن هدف الشركة هو دعم، وتشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية، وممارسة الحياة الصحية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الحضور الذي شهده الحدث، يؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة الدراجات في الإمارات في ظل بنتيها التحتية المؤهلة لذلك.