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الرياضة

تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة

تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
5 يونيو 2024 19:49


أنور إبراهيم (القاهرة)

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طلب الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة من الإدارة الإبقاء على النجمين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسلو، لأنه يرى أنهما مفيدان للفريق حتى لو يلعبا أساسيين. واعترف فليك لخوان لابورتا رئيس برشلونة بأنه كان يسعى لضم فيليكس إلى بايرن ميونيخ عندما كان مدرباً للفريق الألماني، لإعجابه الشديد بإمكانياته الفنية وذكائه في الملعب، وسجل فيليكس 10أهداف هذا الموسم وصنع 6 أهداف أخرى، رغم أنه يشارك بديلاً في أغلب المباريات، وهو الوضع الذي لا يرضيه ويرغب في اللعب أساسياً.
والوحيد الذي يحظى بالإجماع من مجموعة التعاقدات الأخيرة، هو الألماني ألكاي جوندوجان القادم من مانشستر سيتي في صفقة انتقال مجانية، والذي يقف على أرض صلبة بفضل مستواه العالي، ولهذا ليس هناك تفكير في التخلص منه.
أما كانسلو القادم من مانشستر سيتي أيضاً ولكن على سبيل الإعارة، فكان غير مرغوب وعليه خلاف بين الإدارة والجهاز الفني السابق وديكو المدير الرياضي، لولا أن جاء فليك وحسم أمره وقرربقاءه.
وهناك 3 لاعبين مهددين بالرحيل في الميركاتو الصيفي القادم، أولهم إنيجو مارتينيز قلب الدفاع الذي تم التعاقد معه ليلعب أساسياً ولكنه لم يستطع أن يفرض نفسه، ونجح قلب الدفاع الشاب باو كوبارسي في أخذ مكانه وأجلسه على «دكة البدلاء».
والثاني هو أوريول روميو متوسط الميدان، الذي كانت الآمال معلقة عليه لكي يملأ الفراغ الذي تركه بوسكيتش، ولكنه خذل الجميع ولم يعد يحصل إلا على دقائق قليلة جداً.
والثالث هو الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي وصل في الميركاتو الشتوي الأخير، والحقيقة أن هذا اللاعب لم يأخذ فرصة كاملة للحكم عليه لأن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لم يكن يشركه كثيراً في المباريات وخاصة المهمة. ولم يقل فليك شيئاً بشأنه وكان محايداً وترك أمره لإدارة النادي للتصرف فيه، سواء بالإعارة أو البيع.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية إنه لو حدثت مشكلة بالنسبة لجواو فيليكس، فسوف تأتي من ناديه الأصلي أتلتيكو مدريد الذي قد لا يوافق على تمديد الإعارة مجدداً، ويرغب في بيعه نهائياً، وليس بمقدور برشلونة أن يوفر المبلغ اللازم لشرائه بسبب مشكلاته المالية. 

برشلونة
هانسي فليك
خوان لابورتا
الدوري الإسباني
جواو فيليكس
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