الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الدنمارك 15 يونيو

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الدنمارك 15 يونيو
5 يونيو 2024 20:08


أبوظبي (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، يشهد المركز الوطني الدنماركي للفروسية بمنطقة فيلهيلمسبورج «السبت» الموافق 15 يونيو، البطولة الخامسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.
وتقام خامس بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والثانية في أوروبا، بالتزامن مع بطولة فيلهيلمسبورج الدولية 2024. وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، ويشتمل على 10 بطولات، تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.
وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أن منافسات النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، تواصل نجاحاتها في مختلف دول العالم بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقال: إن وصول بطولات الكأس العالمية إلى الدنمارك ثانية المحطات الأوروبية، يأتي ضمن الخطط المرسومة لدعم ملاك ومربي الخيل العربية في مختلف دول العالم، وإعلاء شأن الخيل العربي، وتوقع أن تحقق بطولة الدنمارك نجاحاً كبيراً على غرار البطولات السابقة، في ظل الحرص الكبير من الملاك والمربين على المشاركة والمنافسة على الألقاب. وأوضح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن جمعية الإمارات للخيول العربية تبذل جهوداً كبيرة لتوفير كافة مؤهلات النجاح حتى تخرج هذه البطولات في أفضل صورة، وبما يعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي.
ويعود تاريخ المركز الوطني للفروسية في فيلهيلمسبورج إلى القرن السابع عشر، وتم تجديده وافتتاحه كمركز وطني للفروسية في عام 1989، ليستضيف المسابقات الدولية لمختلف أنشطة الفروسية، ومنذ ذلك الوقت أصبح مركزاً رئيساً لرياضة الفروسية وتربية الخيول في الدنمارك. وفي أغسطس 2011 أقيمت احتفالية ضخمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمركز في ساحة العرض الرئيسية.
وتتميز المنطقة بوجود غابات الزان الجميلة القائمة على عدة منحدرات باتجاه النهر، بما يمنحها مشاهد خلابة، وتضم مسارات عديدة للمشي وأنواع أخرى من الرياضة، كما تتميز المنطقة بالعديد من المعالم الأثرية العريقة.يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما استضافت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي، وشهدت مدينة سكوتسديل الأميركية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين، وأقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو الجاري بميدان الفروسية لو جراند باركيه بمدينة فونتينيبلو الفرنسية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء الهند بمناسبة فوزه بولاية ثالثة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
منصور بن زايد
جمال الخيل العربية
بطولة جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
آخر الأخبار
المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة
علوم الدار
المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة
اليوم 22:52
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية توفالو
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية توفالو
اليوم 22:42
«صحة دبي»: نمو متسارع للقطاع بالإمارة خلال الربع الأول
علوم الدار
«صحة دبي»: نمو متسارع للقطاع بالإمارة خلال الربع الأول
اليوم 22:37
الإمارات في «يوم البيئة العالمي».. جهود رائدة لحماية الطبيعة
الأخبار العالمية
الإمارات في «يوم البيئة العالمي».. جهود رائدة لحماية الطبيعة
اليوم 22:35
إيقاف مزاد جائزة الكرة الذهبية لمارادونا بسبب نزاع على الملكية
الرياضة
إيقاف مزاد جائزة الكرة الذهبية لمارادونا بسبب نزاع على الملكية
اليوم 21:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©