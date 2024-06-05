جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.. سباق المتميزات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشّح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة، من 5 يونيو الحالي، وحتى 10 سبتمبر المقبل، وهي جائزة تستهدف المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته ل 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم، وتعلن أسماء المترشحين 23 أكتوبر، بينما يقام حفل الجائزة 13 نوفمبر المقبل.

وخُصصت الجائزة هذا العام لصاحبات الإنجازات في الفترة ما بين سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024، وتتضمن الفئات التالية: أفضل رياضية عربية والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، أفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، أفضل رياضية ناشئة وتنال 150 ألف درهم، أفضل رياضية بارالمبية وتنال 150 ألف درهم، أفضل مدرب/ مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، أفضل إعلامية رياضية وتنال 100 ألف درهم، أفضل فريق ويحصل على 300 ألف درهم، واستُحدِثَت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، وهي جائزة أفضل أم رياضية وجائزتها 150 ألف درهم.

وتُمنح جائزة شخصية العام من قبل لجنة التحكيم، ويتم اختيارها بناءً على الجهود التي حققتها والنجاح الاستثنائي على أدائها المتميز وإسهاماتها في دعم المسيرة الرياضة النسائية.

وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هذه الجائزة لتأتي في إطار جهود سموها المستمرة لدعم المنظومة الرياضية والمشهد الرياضي، الذي تشهده دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وتحظى الجائزة بدعم واهتمام كبير من قبل الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للكشف عن تفاصيل الجائزة: «يتجدد اللقاء، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، هذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم «أم الإمارات»، وتهدف دائماً إلى تحفيز كل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم كل صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية».

وتقدم العواني بخالص الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها المستمر للجائزة، وتقديرها لأصحاب الإنجازات في الوطن العربي، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد على جهودها لاستمرار نجاح الجائزة في كل عام.

وأضاف: «ما كان لهذه الجائزة أن تحقق هدفها الكبير، لولا الدعم الدائم والمستمر من قيادتنا الرشيدة، في ظل تقدير دور المرأة الكبير والمؤثر في المجتمع، وما تقدمه في المجالات كافة، وفي المجال الرياضي بشكل خاص».

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي وبرئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ملتزم بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للجائزة في كل مراحلها، لتحقيق هدفها في دعم الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.

وتوّجه العواني بالشكر إلى كل شركاء النجاح، والرعاة، الذين كان لدورهم تأثيره الكبير في نجاح الجائزة وتحقيق أهدافها، وذلك خلال النسخ السبع السابقة، متمنياً لكل المشاركات في النسخة الثامنة التوفيق.

من جانبها قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «سعداء بالإعلان عن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التي تصل إلى نسختها الثامنة، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبالنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية، حيث أصبحت نموذجاً متفرداً لتكريم المتفوقات من النساء. كما أن متابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تقف على جميع التفاصيل جعلت هذه الجائزة تحتل الصدارة في المشهد النسوي العربي على جميع الأصعدة».

وأكدت الهاجري أن الجائزة أصبحت حدثاً مميزاً تترقبه المبدعات من الرياضيات في الدولة والوطن العربي الكبير، ومحط أنظار الجميع، لما تحمله من تقدير وتحفيز لكل فتاة أو امرأة متميزة في أي من المجالات الرياضية والإعلامية المتعددة، وهو ما يشكل دافعاً للمزيد من الإبداع والوصول إلى القمم ومنصات التتويج، بجانب تمكين رياضة المرأة وتطورها إلى الأفضل من عام إلى آخر.

وقالت الهاجري: «تشهد الجائزة هذا العام زيادة في قيمتها المالية، كما أن جميع المعايير والشروط المطلوبة للترشح للجائزة متوفرة للجميع، ونتوقع إقبالاً كبيراً من المترشحات ونأمل التوفيق للجميع. أوجه شكراً خاصاً لمجلس أبوظبي الرياضي الشريك الرئيسي والفاعل لكل أنشطة المرأة، على دعمه المتواصل لكل النشاط بشكل عام وهذه الجائزة على وجه الخصوص».



حفل سنوي

يتم تكريم الفائزات في حفل سنوي كبير يحضره عدد من الشخصيات البارزة والمرموقة في المجتمعين الإماراتي والعربي، ولفيف من أسر الفائزات وأصدقائهن، ويسلط فيه الضوء على الإنجازات التي حققتها الفائزات ومسيرتهن الحافلة في رياضات عديدة ومتنوعة.



ترشيحات

يتم استقبال طلبات الترشح في الفئات ال 8، عبر الرابط الإلكتروني والرسمي الخاص ب «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»:

https://fbmwomensportsaward.ae

10 شروط للترشح

أكدت الدكتورة نجوى الحوسني، رئيس لجنة المحكمين، أن هذه الجائزة المرموقة تعكس رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتحظى بالدعم المستمر من الشيخة فاطمة بنت هزاع، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تعزيزاً لدور المرأة الإماراتية والعربية في المجالات الرياضية.

وقالت الحوسني: «وضعت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المحكمين والتي أتشرف برئاستها 10 شروط وموجهات عامة للترشّح للجائزة، حيث تُقدّم جميع الطلبات إلكترونياً من خلال رابط الجائزة، على أن يقوم المترشحون بالموافقة على التعهّد الإلكتروني بعد اطلاعهم على التعليمات العامة والشروط الخاصة ودليل الوثائق المطلوبة، وأن يتم تقديم العمل باللغة العربية، والتقيّد بلائحة النظام الداخلي للجائزة في حال التأهّل للفوز، وعدم انتهاك أيٍّ من المعايير والقيم الأخلاقية للرياضة المتّبعة من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من المنظّمات الرياضية الدولية الرائدة، وأن يثبت المترشحون أبرز الإنجازات والأثر والأداء العلمي والنتائج المميزة التي تحققت، وأن يحصل المترشحون على كتاب رسمي من اللجنة الأولمبية الوطنية/ الاتحادات/ الهيئة الرياضية التي ينتمون إليها، وأن يتمّ إرفاق جميع الإنجازات والأنشطة للأعمال المُنجزة خلال الفترة من 11 سبتمبر 2023 إلى 10 سبتمبر 2024».

أهداف ومحطات

تعتبر جائزة الشيخة فاطمة للمرأة الرياضية الأولى من نوعها في المنطقة، وإحدى أكثر الجوائز تميزاً في فئاتها المتنوعة، وتستقطب اهتمام الوسط الرياضي العربي النسائي، وتهدف إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الرياضي على مدى عام كامل، بالإضافة إلى السعي لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلْق بيئة محفِّزة وداعمة للمرأة الرياضية، للارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة ووضعها في طليعة الأحداث الرياضية العالمية.