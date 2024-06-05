الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا يواصل تألقه في بطولة العالم للمواي تاي

منتخبنا يواصل تألقه في بطولة العالم للمواي تاي
5 يونيو 2024 20:34

 
أبوظبي (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم للمواي تاي المقامة حالياً في مدينة باتراس باليونان تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي وتستمر منافساتها حتى الاثنين المقبل، ونجح لاعبو منتخبنا الوطني من تقديم أداء رائع ومستوى فني متقدم خلال منافسات البطولة، اظهر من خلاله التطور الكبير لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية في ظل الخطط الطموحة والبرامج المتقدمة التي يوليها ويطبقها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج خلال مسيرته الرامية لتطوير اللعبة.
وأسفرت نتائج اليوم الخامس عن: تأهل لاعبنا عماد يوسف إلى نصف نهائي وزن 81 كجم بعد فوزه المميز على الكندي سيمون بونيلو ماكواري في دور الربع النهائي وفوز لاعبنا خالد مفيد وتأهله إلى نصف نهائي تحت وزن 86 كجم بعد انتصاره المهم في دور الثمانية على العراقي حسين الجبيناوي، فيما حقق محمد تويزي انتصار رائع على التركي صالح سامت أوروتش في دور ربع النهائي قاده للتأهل للمربع الذهبي في وزن 51 كجم.
وكان لاعبونا قد ضمنوا في وقت سابق تأهلهم للأدوار المتقدمة من منافسات البطولة، حيث تأهل كل من: تيم هدلا لنصف نهائي وزن 71 وسلامة الجنيبي لنهائي وزن 75 كجم ومحمد مرضي لربع نهائي وزن 67 كجم كلاس A ومحمد كريمي لربع نهائي وزن 67 كجم. 

أخبار ذات صلة
اتحاد المواي تاي يستضيف معسكر المنتخب الروسي
المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
بطولة العالم للمواي تاي
آخر الأخبار
المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة
علوم الدار
المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة
اليوم 22:52
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية توفالو
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية توفالو
اليوم 22:42
«صحة دبي»: نمو متسارع للقطاع بالإمارة خلال الربع الأول
علوم الدار
«صحة دبي»: نمو متسارع للقطاع بالإمارة خلال الربع الأول
اليوم 22:37
الإمارات في «يوم البيئة العالمي».. جهود رائدة لحماية الطبيعة
الأخبار العالمية
الإمارات في «يوم البيئة العالمي».. جهود رائدة لحماية الطبيعة
اليوم 22:35
إيقاف مزاد جائزة الكرة الذهبية لمارادونا بسبب نزاع على الملكية
الرياضة
إيقاف مزاد جائزة الكرة الذهبية لمارادونا بسبب نزاع على الملكية
اليوم 21:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©