منتخبنا يواصل تألقه في بطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم للمواي تاي المقامة حالياً في مدينة باتراس باليونان تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي وتستمر منافساتها حتى الاثنين المقبل، ونجح لاعبو منتخبنا الوطني من تقديم أداء رائع ومستوى فني متقدم خلال منافسات البطولة، اظهر من خلاله التطور الكبير لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية في ظل الخطط الطموحة والبرامج المتقدمة التي يوليها ويطبقها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج خلال مسيرته الرامية لتطوير اللعبة.

وأسفرت نتائج اليوم الخامس عن: تأهل لاعبنا عماد يوسف إلى نصف نهائي وزن 81 كجم بعد فوزه المميز على الكندي سيمون بونيلو ماكواري في دور الربع النهائي وفوز لاعبنا خالد مفيد وتأهله إلى نصف نهائي تحت وزن 86 كجم بعد انتصاره المهم في دور الثمانية على العراقي حسين الجبيناوي، فيما حقق محمد تويزي انتصار رائع على التركي صالح سامت أوروتش في دور ربع النهائي قاده للتأهل للمربع الذهبي في وزن 51 كجم.

وكان لاعبونا قد ضمنوا في وقت سابق تأهلهم للأدوار المتقدمة من منافسات البطولة، حيث تأهل كل من: تيم هدلا لنصف نهائي وزن 71 وسلامة الجنيبي لنهائي وزن 75 كجم ومحمد مرضي لربع نهائي وزن 67 كجم كلاس A ومحمد كريمي لربع نهائي وزن 67 كجم.