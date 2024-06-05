تكريم لجان وفرق عمل جائزة التميز الرياضي بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)



احتفى مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للتميز الرياضي بأعضاء لجان الجائزة وعناصر فرق العمل المختلفة التي قامت بدورها في النسخة الأولى للجائزة في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس أمناء الجائزة وأعضاء اللجان المختلفة ومنسقي الأندية الرياضية والمؤسسات والمتعاونين.

بدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس الأمناء أشاد فيها بجهود اللجان وفرق العمل، مؤكداً أنهم كانوا وراء النجاح الذي شهدته الدورة الأولى للجائزة، التي تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على الجميع هو اسم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وهنأ الحزامي الفائزين بالفئات المختلفة الجائزة ووعد برعايتهم واستثمار تفوقهم وتميزهم.. مؤكداً بأنه سيتم التركيز على أصحاب المراكز المقتدمة خلال المرحلة المقبلة لاعتلاء منصة التتويج في النسخة القادمة.

وتم تكريم الفائزين بالمركزين الثاني والثالث في فئات الجائزة، وأعضاء اللجان المختلفة، وهي لجان: مكتب الأمانة العامة، التسويق والاتصال، الإعلامية، التحكيم والتقييم، المعايير الفنية، الفعاليات والعلاقات العامة، الدعم التقني، والمالية، بالإضافة إلى تكريم المتعاونين مع الجائزة والمنسقين في مختلف الاندية الرياضية والمؤسسات.

وضمت قائمة الفائزين الذين تم تكريمهم في الحفل ممن أحرزوا المراكز الأولى المتقدمة في فئات الجائزة المختلفة ووصولهم ضمن الترشيحات النهائية للجائزة تقديراً لهم كرياضيين وممن لديهم ممارسات رياضية مميزة وبصمات واضحة.. فئة أفضل رياضي ناشئ جاء في المركز الثاني: علي صالح علي البلوشي وحارب عبدالواحد الحمادي في المركز الثالث، وفي فئة أفضل رياضي صاعد جاء في المركز الثاني محمد سلطان محمد اليحيائي والثالث عائشة سيف فهد، وفي فئة أفضل رياضي شاب: المركز الثاني راشد عبدالله البلوشي والثالث سلطان علي العويس، فئة أفضل مؤثر إعلامي رياضي: المركز الثاني: نورا سلطان المرزوقي والمركز الثالث عادل محمد الحوسني، فئة أفضل ناشط في المحافل الرياضية: المركز الثاني حميد صالح المهيري والثالث أحمد سالم الكعبي، وفئة أفضل صانع للفرص الرياضية: المركز الثاني محمد احمد الكمالي والثالث لؤي علاي النقبي، وفئة أفضل رياضي موجه: المركز الثاني خضير خفياني والثالث سلطان حسن العبيدلي وفي فئة أفضل أسرة رياضية: المركز الثاني مريم عبدالكريم المازمي والمركز الثالث حمد علي الكربي.