«أبوظبي للمبارزة» يطلق برنامجاً تدريبياً شاملاً لاكتشاف المواهب

أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للمبارزة، إطلاق البرنامج الصيفي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في الصالة الرياضية التابعة لمجلس المشرف. وينطلق البرنامج من 2 إلى 30 يوليو المقبل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ببرامج تطويرية مبتكرة تواكب الطفرة التي تشهدها اللعبة عالمياً، بما يساهم في اكتشاف المواهب وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات والارتقاء بالقدرات التنافسية.

ويشتمل البرنامج على جلسات تدريبية شاملة ومكثفة بإشراف مدربين محترفين، بالإضافة إلى مسابقات ودروس تقنية لتحسين الأداء. وأكد النادي حرصه على نجاح البرنامج بتوجيهات العميد محمد حسين الخوري، رئيس مجلس الإدارة، من خلال توفير المتطلبات كافة، وتكوين فرق عمل متخصصة لمتابعة تسجيل الراغبين في المشاركة، والإشراف على البرامج المقررة لضمان نجاحها.