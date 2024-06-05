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الرياضة

هل يغيب ديوكوفيتش عن بطولة ويمبلدون؟

هل يغيب ديوكوفيتش عن بطولة ويمبلدون؟
5 يونيو 2024 21:26

 
باريس (د ب أ)


ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش سيخضع لجراحة في الركبة في باريس ستبعده عن المشاركة في بطولة ويمبلدون، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها على فرانشيسكو سيروندولو في الدور الرابع ببطولة رولان جاروس. 

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وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها ديوكوفيتش وجود تمزق في الغضروف المفصلي، ما أجبره على الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ديوكوفيتش سيخضع للجراحة ستجعل مشاركته في بطولة ويمبلدون، التي تنطلق في الأول من يوليو، شبه مستحيلة.
ولكن ربما تكتمل جاهزية ديوكوفيتش «37 عاماً» في الوقت المناسب للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث ستقام منافسات التنس في رولان جاروس. وتوج ديوكوفيتش بالميدالية البرونزية في أولمبياد 2008 ولم يخف رغبته في إضافة الميدالية الذهبية لمسيرته المليئة بالبطولات.
ولم يعط ديوكوفيتش، الفائز سبع مرات ببطولة ويمبلدون، أي تلميحات عن فترة تعافيه في بيان أصدره مساء امس. وقال: «أنا حزين للغاية لإعلان انسحابي من بطولة رولان جاروس، لعبت بشجاعة وقدمت كل ما عندي ولكن لسوء الحظ، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، قررت أنا وفريقي اتخاذ قرارا صعبا بعد دراسة متأنية ومشاورات».
انسحاب اللاعب الصربي من رولان جاروس لم يكلفه فقط فرصة الدفاع عن لقبه ولكنه أيضا أبعده عن صدارة التصنيف العالمي، حيث سيقفز الإيطالي يانيك سينر لصدارة التصنيف يوم الاثنين المقبل. وكان ديوكوفيتش بصدد مواجهة النرويجي كاسبر رود، المصنف السابع في البطولة، والذي عبر حالياً للدور قبل النهائي.

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