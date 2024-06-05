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الرياضة

«أبيض الشباب» يُشارك في «غرب آسيا»

«أبيض الشباب» يُشارك في «غرب آسيا»
6 يونيو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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يُشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة، في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.
وتأتي مشاركة «أبيض الشباب» في بطولة غرب آسيا، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في شهر سبتمبر المقبل.
وتضم البطولة 12 منتخباً، الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب منتخب ألبانيا «ضيف من خارج الإقليم».
وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة التي ستُقام على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ، ومن المقرر سحب قرعة البطولة يوم 18 من الشهر الجاري.

أبيض الشباب
منتخب الشباب
بطولة غرب آسيا
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