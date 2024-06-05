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الرياضة

«الأبيض» يتحدى نيبال بـ«تشكيلة جديدة»

«الأبيض» يتحدى نيبال بـ«تشكيلة جديدة»
6 يونيو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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يخوض منتخبنا الوطني مواجهة جديدة أمام منتخب نيبال عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، في الجولة قبل الأخيرة، من ختام مشواره بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، في المباراة التي تقام في الدمام بالمملكة العربية السعودية. 
ويلعب منتخبنا لقاء اليوم بدوافع الفوز ولا شيء غيره، من أجل مواصلة الأداء المميز الذي ظهر عليه خلال مشوار التصفيات، والذي كان سبباً في حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة المؤهلة إلى كأس العالم مبكراً، حيث تعتبر المواجهة المرتقبة مساء اليوم فرصة أمام الجهاز الفني للدفع ببعض العناصر في التشكيلة، لتعويض الغيابات بداعي الإصابات، لاسيما أن المنتخب يفتقد جهود 4 لاعبين مؤثرين، وهم فابيو ليما وكايو كانيدو وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني بداعي الإصابة.
ويتوقع أن يدفع بينتو بتشكيلة جديدة، يعتمد فيها هجومياً على سلطان عادل في الهجوم وكل من يحيى الغساني وعلي صالح في طرفي الملعب، مع توظيف بدر حارب كلاعب وسط أو طحنون الزعابي، العائد لتشكيلة المنتخب، كما يستفيد «الأبيض» من قدرات يحيى نادر وعلي سالمين ومحمد عباس في الوسط، بالإضافة إلى عناصر الدفاع خالد الهاشمي وزايد سلطان وبدر ناصر وعبد الله إدريس.
ولم يحصل بينتو على وقت كافٍ لتجهيز اللاعبين بالصورة المُثلى، حيث دخل «الأبيض» تجمعه الاثنين الماضي، وتدرب الفريق تدريبين خفيفين قبل السفر إلى الدمام، وأدى التدريب الختامي أمس، وذلك كون اللاعبين في ختام موسم، ويعتمد الجهاز الفني على أبرز العناصر، التي تألقت في مشوار ختام دورينا، بعد ارتفاع رتم الأداء التكتيكي والفني لجميع العناصر.
وشدد البرتغالي بينتو في محاضرته للاعبين على أهمية اللعب بروح قتالية عالية، والتمسك بثقافة الفوز، أياً كانت ظروف المباراة أو وضعية وحالة الفريق المنافس، وذلك في ظل اقتراب «الأبيض» من مرحلة الحسم للمنافسة على بطاقة مؤهلة للمونديال، ويحتاج المنتخب لمواصلة مشواره دون نتائج سلبية، ولذلك حذر الجهاز الفني من اندفاعات منتخب نيبال، الذي يلعب دون ضغوط ويسعى لتحقيق نتيجة تاريخية أمام «الأبيض»، خاصة أنه كان قد خسر في لقاء الذهاب برباعية نظيفة في دبي. وكان الجهاز الفني لمنتخبنا قد استدعى للقائمة 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، مبارك بنزامة، محمد العطاس، محمد يوسف عتيق، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، خميس المنصوري، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فهد بدر، علي صالح، سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري.

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