إعادة إحياء كأس «الأفرو آسيوية» بين بطلي آسيا وأفريقيا

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر وثيقة لـ «الاتحاد»، عن بدء محادثات جادة بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم، لبحث إطلاق مشروع جديد، يعيد إحياء بطولة كأس «الأفرو آسيوية» بين بطل دوري الأبطال في قارتي آسيا وأفريقيا.

وبدأت المحادثات بشكل مكثف بين الجانبين، خلال الأسابيع الماضية، كما تم وضع جدول زمني نهائي للتوصل إلى تصور وقرار يتعلق بإعادة إحياء تلك البطولة التي كانت تحظى بأهمية كبرى في فترات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الأولي يدرس إمكانية إقامة البطولة في النسخ الثلاث الأولى منها في قارة آسيا، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير العالية في التنظيم والاستضافة، وجودة وسعة الملاعب في القارة الصفراء، بالإضافة إلى وجود شركات أبدت ترحيبها بالحصول على حقوق النسخ الأولى من البطولة.

ويسعى الاتحاد الآسيوي إلى بيع البطولة للدول والشركات الراغبة في رعايتها وتنظيمها، بما يضمن تحقيق دخل مادي كبير، يفيد بطلي آسيا وأفريقيا، على أن تكون البطولة من مباراة واحدة، كما كانت النسخ الأولى من البطولة نفسها في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.

ووفق المصادر، هناك مقترح إضافي بإقامة المباراة ذهاباً وإياباً، ولكن ضيق الوقت وازدحام الروزنامة للأندية والمنتخبات يجعل من الصعب تنفيذ البطولة على الأقل في نسخها الأولى بنظام الذهاب والإياب؛ لذلك سيتم الاكتفاء مبدئياً بمقترح المباراة الواحدة.

وعن أقرب توقيت لبدء التنفيذ وإطلاق أول نسخة من البطولة، أشارت المصادر إلى أن البطولة ربما تقام في غرب آسيا، سواء في قطر أو السعودية، في ظل أن بطل آسيا الحالي هو نادي العين، بالإضافة إلى أن بطل أفريقيا هو الأهلي المصري، ما يرشح المباراة؛ لأن تحقق النجاح المطلوب، سواء من حيث الزخم الجماهيري أو الاهتمام الإعلامي بالبطولة، في حال تم الاتفاق على التفاصيل كافة، بين الاتحادين القاريين، على أن تقام البطولة قبل نهاية العام الجاري أو في الأشهر الأولى للعام المقبل 2025.

وكانت بطولة كأس «الأفرو آسيوية»، قد أُقيمت في 11 نسخة، من عام 1968 وحتى عام 1998 القرن الماضي، ولكن تم إيقافها، بعدما قرر «فيفا» إطلاق مقترح كأس العالم للأندية، وكان الزمالك المصري أكثر من توج بها بعد مشاركته في 3 نسخ، وتحقيق اللقب مرتين، يليه أندية الأهلي المصري، ثم الأفريقي والترجي التونسيان، ووفاق سطيف الجزائري والوداد والرجاء من المغرب، وجميعها توجت مرة واحدة فقط لكل منها.