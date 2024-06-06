الوصل «الثاني» في أعلى معدل نقاط لـ «البطل» بـ «المحترفين»

رضا سليم (دبي)

دخل فريق الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في دائرة الأرقام القياسية في تاريخ البطولة، بعدما أنهى مشوار اللقب برصيد 67 نقطة، ليتقدم لوصافة قائمة أكثر الفرق، التي أحرزت درع الدوري بأعلى نسبة نقاط، ويتفوق عليه الجزيرة الذي فاز بنسخة 2016-2017 مسجلاً 68 نقطة، ويحتاج «الإمبراطور» لنقطتين للقفز للصدارة، كما دخل قائمة الأندية التي أحرزت اللقب بمعدل 60 نقطة فما فوق، وسبق أن أحرز الوصل اللقب في فترة ما قبل الاحتراف موسم 1991-1992، وسجل 64 نقطة.

وبالعودة إلى تاريخ الأبطال في عصر الاحتراف، وعدد النقاط التي سجلها البطل للوصول إلى القمة، فهناك أندية فازت باللقب، بعدما وصلت إلى حاجز الـ 60 نقطة، وهي العين موسم 2014-2015، حيث سجل 60 نقطة وموسم 2012-2013 وسجل 62 نقطة وموسم 2021-2022 مسجلاً 65 نقطة، وشباب الأهلي موسم 2013-2014 وسجل 64 نقطة، وموسم 2015-2016، وسجل 66 نقطة، ثم الجزيرة الذي سجل 68 نقطة موسم 2016-2017، ثم الوصل الموسم الحالي 67 نقطة.

وسجل «فخر أبوظبي» أقل عدد من النقاط لحسم الدرع، وهو ما حدث في موسم 2020-2021 حيث سجل 51 نقطة، ونفس الفريق فاز بالبطولة موسم 2010-2011 برصيد 53 نقطة، متساوياً مع العين الذي حقق اللقب في موسم 2017-2018 برصيد 53 نقطة، وتكررت النقطة 55 في موسمين، الأول موسم 2008-2009 في أول نسخة لدوري المحترفين وفاز باللقب شباب الأهلي ثم العين في موسم 2011-2012، وسبق أن فاز «الفرسان» بالدرع موسم 2021-2022 برصيد 57 نقطة، والوحدة موسم 2009-2010 برصيد 58 نقطة والشارقة موسم 2018-2019 برصيد 59 نقطة.

وفي فترة ما قبل الاحتراف كان أكثر بطلين تسجيلاً للنقاط هما الوحدة موسم 1998-1999 وسجل 65 نقطة والوصل موسم 1991-1992 وسجل 64 نقطة.

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قائمة الأندية التي أحرزت اللقب في المحترفين:

موسم 2008-2009 (شباب الأهلي 55 نقطة)

موسم 2009-2010 (الوحدة 58 نقطة)

موسم 2010-2011 (الجزيرة 53 نقطة)

موسم 2011-2012 (العين 55 نقطة)

موسم 2012-2013 (العين 62 نقطة)

موسم 2013-2014 (شباب الأهلي 64 نقطة)

موسم 2014-2015 (العين 60 نقطة)

موسم 2015-2016 (شباب الأهلي 66 نقطة)

موسم 2016-2017 (الجزيرة 68 نقطة)

موسم 2017-2018 (العين 53 نقطة)

موسم 2018- 2019 (الشارقة 59 نقطة)

موسم 2019-2020 (لم يكتمل)

موسم 2020-2021 (الجزيرة 51 نقطة)

موسم 2021-2022 (العين 65 نقطة)

موسم 2022-2023 (شباب الأهلي 57 نقطة)

موسم 2023-2024 (الوصل 67 نقطة)