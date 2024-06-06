«ثلاثية نونيز» تُهدي أوروجواي فوزاً ساحقاً على المكسيك

دنفر (أ ف ب)

سجل داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي ثلاثية «هاتريك»، ليقود منتخب الأوروجواي لفوز ساحق على حساب المكسيك 4-0 في مباراة ودية في دنفر، استعداداً لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم.

وسجل نونيز أهدافه في الدقائق 7 و44 و49، ليتفوّق الفريق الأميركي الجنوبي بسهولة على حساب نظيره الشمالي.

وسجّل فاكوندو بيليستري هدف فريقه الآخر في ليلة كارثية بالنسبة للمكسيكيين على ملعب «إمباور فيلد» في كولورادو.

ويخوض منتخب المكسيك اختباراً ثانياً صعباً أمام البرازيل في تكساس السبت في المحطة الاخيرة قبل كوبا أميركا، التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهتها، ستدخل الأوروجواي إلى المسابقة القارية بثقة عالية، بعد أن خاضت مباراتها الأخيرة قبل أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة بنما في 23 يونيو الحالي، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وبوليفيا.