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اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد

اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد
6 يونيو 2024 11:26

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم اتحاد الجودو، المخيم الصيفي السنوي لعام 2024، وذلك بمقره الجديد في منطقة بني ياس شرق، لحين الافتتاح الرسمي للمقر، وذلك خلال الفترة من أول يوليو، وحتى 22 أغسطس المقبلين، ويستهدف من خلاله، الفئات العمرية الواعدة من الجنسين من سن 5 سنوات وحتى 17 سنة، وذلك تحت إشراف كوادر فنية وتربوية.
ويشتمل المخيم على 5 أنشطة رياضية فردية وجماعية، ممثلة في ألعاب الجودو، وكرة القدم، والجمباز، واللياقة البدنية، والفنون، بجانب الفعاليات الثقافية والمجتمعية.
ويأتي المخيم الصيفي السنوي بناءً على توجيهات مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بهدف اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم المختلفة، خلال إجازة الصيف من خلال تسليح النشء بالمهارات المتقدمة، وتعريفهم بالأساسيات وتوسيع مداركهم، وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع من خلال التفاعل المجتمعي وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية وإلمامهم بها، مع التأكيد على غرس القيم الإماراتية التربوية منذ الصغر، وتعريفهم بمختلف مكونات الهوية والثقافة الإماراتية.
ويتم خلال المخيم، تقديم المحاضرات المختصرة عن التغذية الصحية السليمة والروح الرياضية التنافسية، وذلك مقابل رسوم رمزية.

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