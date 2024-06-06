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الرياضة

«المقام» بطل هيرون ستيكس إلى رويال آسكوت

«المقام» بطل هيرون ستيكس إلى رويال آسكوت
6 يونيو 2024 12:00


عصام السيد (أبوظبي)
قدّم المهر «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أداءً احترافياً، على الرغم من تعرضه لبعض المصاعب خلال سباق هيرون ستيكس «قوائم» لمسافة الميل، ليتفوق في نهاية الأمر بفارق 3,75 طول، بمضمار سانداون.
وفقد «المقام» أراضي بسبب انحرافه على نطاق واسع عند المنعطف، ولكن فارسه وليام بيوك تمكن من تعديل وضعه في عمق المستقيم، وفي آخر 200 متر، تمكن من الابتعاد من منافسيه بفارق متضمن «كيكولي» الأخ غير الشقيق للأسطورة «فرانكل».
وتم الفوز بهذا السابق في الماضي من قبل بعض الخيول على مستوى النخبة، بما في ذلك أمثال «كريس» و«كالانيسي»، و«بروكلاميشن»، و«وايت بارول»، وتم ترشيح «المقام» بنسبة 16 إلى 1 في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس، ويمكن للمدرب أيد وولكر أن يختار الذهاب إلى مهرجان رويال آسكوت.
وقال المدرب ووكر: «أنا سعيد جداً، لقد انبهرت حقاً بالطريقة التي انطلق بها بقوة على تلك الأرضية، كنا قلقين بشأن الأرضية، وأعتقد أن الجميع كان قلقاً بشأن الأرضية، لكنه فعل ذلك بشكل جيد حقاً، أعتقد أن مسافة 2000 متر لن تكون مشكلة، لذلك سنرى، لقد كانت تلك خطوة كبيرة إلى الأمام، وكان ذلك سباقاً قوياً، في بعض الأحيان يمكن أن تكون تلك السباقات عبارة عن سؤال حول من يتصرف بشكل أفضل على الأرضية، لكنه لم يرتكب أي خطأ في مسيرته».
أضاف: من الواضح جداً أنه حصان جميل، أنا ممتن جداً لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإرساله لي، وربما يكون سباق سانت جيمس بالاس، أو هامبتون كورت في مهرجان رويال آسكوت أحد الخيارات للمهر «المقام» البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «لوب دي فيجا».

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