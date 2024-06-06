«لاجئ زادار».. من كرة الأسفلت إلى الفصل الأخير مع «الناريين»



زغرب (أ ف ب)

يقود نجم خط الوسط والقوّة الدافعة خلف انتصارات كرة القدم في بلاده في السنوات الأخيرة، لوكا مودريتش منتخب كرواتيا في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، حيث من المرجح أن يسدل الستار على الفصل الأخير من مسيرة دولية تزخر بالإنجازات.

ووافق مودريتش الذي سيبلغ سن الـ 39 عاماً في سبتمبر، على تمديد عقده لمدة عام مع ريال مدريد، وتحديداً حتى عام 2025، عقب فوزه أخيراً بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته على حساب بوروسيا دورتموند الألماني (2-0).

«لقد حصل لوكا على مكانة أفضل لاعب كرة قدم كرواتي في التاريخ منذ وقت طويل» قال ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، وتابع «مع لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، دخل تاريخ كرة القدم واحداً من أعظم اللاعبين في هذا العصر».

قاد مودريتش بلاده إلى المركز الثاني في مونديال روسيا 2018، وإلى احتلال المركز الثالث في النسخة التالية في قطر 2022، كما أدى دوراً بارزاً في بلوغ كرواتيا نهائي دوري الأمم العام الماضي، حيث خسرت أمام إسبانيا بركلات الترجيح.

ومع اقتراب موعد انطلاق كأس أوروبا، يعود مودريتش إلى ألمانيا، حيث خاض أول بطولة كبيرة له مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2006، بعد ثلاثة أشهر فقط من بداياته مع المنتخب، في المجمل، خاض 174 مباراة مع كرواتيا، وسجل 24 هدفاً.

في وطنه الأم، تعشق الجماهير مودريتش، لأنه حافظ على تواضعه رغم أضواء الشهرة التي تحيط به. نشأ صانع الألعاب لاجئاً في زادار على الساحل الدلماسي، بعدما طردته حرب الاستقلال في فترة التسعينيات (1991-1995) من مسقط رأسه في زاتون أوبرينوفاكي، في المناطق النائية من زادار.

وعقب انتهاء القتال، غادر «مهووس الكرة» الذي واصل اللعب على الأسفلت أمام فندق في زادار، حيث لجأت عائلته، إلى دينامو زغرب عام 2000 قبل أن ينتقل إلى صفوف توتنهام في 2008، في العام الذي برز خلاله في كأس أوروبا، في عام 2012، انضمّ مودريتش إلى ريال مدريد، ومنذ ذلك لم يغادر «القلعة البيضاء».

قال المدرب الوطني زلاتكو داليتش أمام الصحفيين في مايو، خلال الإعلان عن قائمة الـ 26 لاعباً دولياً: «لا يستطيع الانتظار للعب مع كرواتيا ويكون قائدنا»، وكان داليتش قال في يونيو 2023، في اليوم التالي لنهائي دوري الأمم الأوروبية «نحن بحاجة إليه، إنه جيل لم ينتهِ من المهمة بعد»، وهي لحظة «مؤثرة للغاية» بالنسبة للرقم 10.

وضمن سياق متصل، كتبت صحيفة «فيتشيرنيي ليست» الكرواتية اليومية في مقال افتتاحي: «مودريتش يلعب للمنتخب الوطني، لأنه لا يزال بحاجة إليه، ولأنه لا يمكن استبداله فيه، ولأنه يهتم به».

ووصفت الصحيفة ظهور مودريتش المرتقب داخل المستطيل الأخضر، خلال كأس أوروبا، في النسخة المقبلة بأنه أحد «أكثر لحظات كرة القدم المتوقعة» لهذا العام.

وأضافت أن المشجعين الكروات «سيشهدون على الأرجح... إسدال الستار على واحدة من أكثر المسيرات إثارة للإعجاب للاعب كرة قدم بالقميص الوطني».

وتستهل كرواتيا مغامرتها على الأراضي الألمانية بمواجهة إسبانيا 15 الشهر الحالي، ضمن المجموعة الثانية، قبل أن تلعب مع منافستها البلقانية ألبانيا وإيطاليا بطلة أوروبا الحالية، أما مودريتش، فلم يعلّق رسمياً بعد على مستقبله مع المنتخب الوطني، الملقب بـ «الناريين»