منتخب الرجبي يواجه كوريا في «النخبة الآسيوية»



رضا سليم (دبي)

أنهى اتحاد الرجبي الترتيبات كافة، لاستضافة المواجهة التي تجمع منتخبنا بنظيره الكوري الجنوبي يوم الأحد بملعب ذا سيفنز في دبي، في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للنخبة فئة 15 لاعباً، كما يستضيف الاتحاد المباراة الثالثة منتخبنا ونظيره الماليزي 21 يونيو الجاري بالملعب نفسه، وشهدت الجولة الأولى خسارة منتخبنا أمام هونج كونج بسبب فارق الخبرة، وفوز كوريا الجنوبية على ماليزيا.

وكثف منتخبنا تدريباته، استعداداً لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي، خلال الفترة الماضية، وركز الجهاز الفني على تحسين التكتيكات الدفاعية والهجومية، والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت في المباراة السابقة ضد هونج كونج، ودراسة أسلوب لعب المنتخب الكوري، ووضع الخطط المناسبة للتعامل معه، في ظل الأداء القوي الذي أظهره في مباراته السابقة ضد ماليزيا، والتي انتهت بفوز كاسح لصالح الكوريين.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد: «أنهينا الاستعدادات كافة لاستضافة المنتخب الكوري في بطولة النخبة التي تعد مشاركة منتخبنا فيها إنجازاً تاريخياً للعبة، وتأكيداً على تطور الرجبي الإماراتي على المستوى الآسيوي، حيث يُعد هذا الظهور الأول للمنتخب في هذه الفئة بمثابة فرصة لتعزيز مكانته على الساحة الآسيوية والدولية، وتأهلنا للنخبة بعد الفوز ببطولة المستوى الأول التي أقيمت في باكستان العام الماضي، ويشارك فيها 4 منتخبات وهي منتخبنا، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، وماليزيا».

وأضاف: «لعبنا الجولة الأولى أمام هونج كونج ثاني أفضل منتخب في آسيا بعد اليابان، ويتنافس على الوصافة منتخبنا وكوريا الجنوبية، والفائز في هذه المواجهة سيكون الثاني آسيوياً، والختام سيكون الإمارات مع ماليزيا في دبي يوم 21 يونيو الجاري، ونتعامل مع البطولة لمعرفة موقعنا في آسيا أكثر من المنافسة على المركز الأول، بعد الخسارة الأولى والأهم هو تطوير أداء المنتخب في النسخة المقبلة 2025 والتي سيتأهل بطلها إلى بطولة العالم للرجبي في أستراليا 2027».

ونوه بأن الاتحاد قرر فتح الحضور المجاني للجمهور للاستمتاع بالمباراة، وسيحضرها عدد من الشخصيات منهم قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من أعضاء الاتحاد الآسيوي، وأيضاً وفد الاتحاد الكوري للرجبي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، ونتمنى الفوز بالمواجهة، وندخل مواجهة ماليزيا بأريحية لضمان المركز الثاني، كي نستعد في النسخة المقبلة للمنافسة على المركز الأول، وتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأشار إلى أن 3 لاعبين تعرضوا للإصابة في المباراة الأولى، وسيتم استبدالهم من القائمة الموسعة، والتي تضم 30 لاعباً، والأهم أن يكون المنتخب على قدر المسؤولية، وهناك معسكر داخلي وتجمع قبل المباراة، بجانب الاجتماع الفني للمدرب مع اللاعبين، وهناك متابعة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد والذي وجّه بدعم المنتخب، لتحقيق الهدف المنشود.