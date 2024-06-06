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الرياضة

600 لاعب في الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص

600 لاعب في الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص
6 يونيو 2024 13:30

 
أبوظبي (وام)
تنطلق يوم غد منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص «لأندية ومراكز أصحاب الهمم»، التي تستمر حتى 10 يونيو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة، في 6 رياضات هي الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.
ويشهد حفل الافتتاح الرسمي في مركز «أدنيك» عدد من مسؤولي الأولمبياد الخاص الدولي، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد، ومسؤولي وممثلي الأندية المشاركة، وأقيمت الفترة الماضية منافسات أخرى ضمن الدورة، تمثلت في منافسات لأصحاب الهمم للمدارس الموحدة في رياضيتي كرة القدم، والريشة الطائرة، بمشاركة 400 طالب وطالبة على مدار يومين.
وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بالحدث، ووفرت كوادر طبية على أعلى المستويات، لعمل الفحوصات اللازمة للاعبين.
وقال: النسخة الأولى من الدورة، ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الرياضية، دعماً لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تتويج الفائزين بالمنافسات سيتم بشكل يومي، عقب ختام كل المشاركات. من جانبه أكد زايد الكعبي لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، مشاركته في الحدث، وتطلعه لتحقيق إنجاز، وذلك بعد فوزه بلقب الرياضي المتميز من نادي أبوظبي لألعاب المضرب خلال الفترة الماضية، بعد تتويجه بذهبية وبرونزية النسخة الأولى من المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2024».
وحقق الكعبي «17 عاماً»، نجاحات كبيرة لموهبته المتميزة في 4 ألعاب هي السلة والريشة الطائرة وكرة القدم والتنس الأرضي، كما أحرز برونزية التنس الأرضي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023».

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