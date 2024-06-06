عبد الله الشحي يفوز بميدالية بطولة أبوت لماراثونات العالم الكبرى



أبوظبي (الاتحاد)

حقق العداء عبد الله الشحي إنجازاً فريداً بإكمال تحدي أبوت لماراثونات العالم الكبرى، مجسداً روح الإصرار والعزيمة والتحدي التي يتحلى بها أبناء دولة الإمارات، وتعد بطولة ماراثونات العالم الكبرى مسابقة لعدائي المسافات الطويلة، تحتسب نتائجها بناءً على النقاط المجمعة في أهم ستة ماراثونات في العالم، التي تتضمن كلاً من ماراثون طوكيو وبوسطن ولندن وبرلين وشيكاغو ونيويورك.

وكان عبد الله الشحي قد اختتم مشاركته في ماراثون بوسطن مؤخراً، مستكملاً بذلك رحلة امتدت لثمانية أعوام تخطى خلالها مجموعة واسعة من التحديات والعوائق ليفوز بميدالية النجوم الستة، التي يفوز بها من يجتاز خط النهاية في الماراثونات الستة المدرجة على بطولة ماراثونات العالم الكبرى.

وعلق حول ذلك: «تمثل هذه الرحلة تجسيداً للطموح والعزيمة وقوة الإرادة في مواجهة التحديات، وتطلبت جهداً بدنياً وثباتاً نفسياً ما كان ليتحقق لولا دعم عائلتي والمجتمع خلال مراحلها، كان دعم العائلة وتشجيعهم لي بمثابة منارة أهتدي بها خلال التحديات والصعوبات ودافعاً يمدني بالقوة والعزيمة لمواصلة المسيرة».

وكانت رحلة عبد الله قد انطلقت قبل 15 عاماً، حين اتخذ القرار بإجراء تعديلات جذرية في أسلوب حياته مدركاً تأثيرات السلوكيات التي كان يتبعها آنذاك على صحته ومستقبله، والعوائق الجسدية والنفسية التي كان وزنه الزائد يفرضها مما دفعه لتغيير نمط حياته.

وكانت الخطوات الأولى لعبد الله في هذه الرحلة متواضعة وحافلة بالتحديات، فلم تستمر أول جلسة للجري أكثر من خمس دقائق على جهاز المشي، ليتوقف بعدها محاولاً التقاط أنفاسه مدركاً الطريق الطويل الذي كان بانتظاره.

ولكن، وبدلاً من أن تشكل هذه التجربة حاجزاً يمنعه من التقدم، أصبحت شرارة تغذي عزيمته وتشجعه على مواصل العمل وتحقيق التقدم بثبات وتبني عادات غذائية صحية ليبدأ وزنه بالانخفاض شيئاً فشيئاً، وبعد أشهر من المثابرة كان قد نجح بخسارة 30 كيلوجراماً من وزنه، ليكتشف في نفسه شغفاً هائلاً برياضة الجري لم يكن يعلم بوجوده.

وكان نصف ماراثون رأس الخيمة الحدث الذي شكل انطلاقة رحلته الفريدة في عالم سباقات المسافات الطويلة، وأثناء تواجده في رأس الخيمة لفت إعلان ترويجي للحدث انتباه عبد الله وزرع في ذهنه بذور المشاركة وإمكانية عبور خط النهاية بنجاح.

وبعد ذلك، زاد إيمانه بقدراته وثقته بنفسه لدخول عالم سباقات المسافات الطويلة، مما فتح أمامه آفاقاً واسعة للمشاركة في العديد من سباقات المارثون ومهد الطريق لمزيد من المغامرات.