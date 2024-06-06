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الرياضة

«أكاديمية بوذيب» تستضيف «صيفي قفز الحواجز»

«أكاديمية بوذيب» تستضيف «صيفي قفز الحواجز»
6 يونيو 2024 14:00

 
أبوظبي (وام)
تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي الجولة الأولى من الدوري الصيفي لقفز الحواجز يومي «السبت» و«الأحد» المقبلين لفئات المبتدئين والخيول الصغيرة والكبار بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتقام المنافسات بمشاركة جميع الأندية على مستوى الدولة لفئتي الذكور والإناث وتتضمن 4 أشواط على ارتفاعات مختلفة.
قال أحمد الجنيبي رئيس قسم التدريب والتطوير في أكاديمية بوذيب مدير البطولة، إن عملية التسجيل شهدت تزايد أعداد الفرسان والفارسات للمشاركة في الفعاليات، مؤكداً اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المنافسات بعد التجهيزات الكبيرة في الصالة، وتصميم الحواجز.

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