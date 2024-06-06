الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

100 لاعب في بطولة «الفنون القتالية المختلطة للناشئين»

100 لاعب في بطولة «الفنون القتالية المختلطة للناشئين»
6 يونيو 2024 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، انطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين يوم بعد غدٍ السبت في نادي شباب الأهلي بدبي.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة من أكثر من 100 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
ويقول محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «يسرنا تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة لهذا الموسم في نادي شباب الأهلي يوم السبت المقبل، حيث تمنح البطولة للرياضيين الفرصة لاختبار مهاراتهم أمام نخبة اللاعبين المصنفين على مستوى الدولة، ولا سيما في ظل تحضيراتهم للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها في العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي في أغسطس المقبل».
وأضاف الظاهري: «يسعى الاتحاد من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير أفضل المنصات التي تمكنهم من اختبار مهاراتهم وصقل موهبتهم، والتأسيس لمسيرة رياضية مميزة، وتمثيل المنتخب الوطني».
وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الاتحاد على صعيد نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين ضمن فئتي الأشبال والناشئين، مؤكداً الجاهزية التامة لانطلاق البطولة في نادي شباب الأهلي، وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية، ومشاركة أطقم تحكيمية على أعلى مستوى.
وتتضمن البطولة مجموعة من النزالات القوية لعدد من اللاعبين الأبرز على الساحة المحلية مثل زمزم الحمادي، وغلا الحمادي، وسعيد النعيمي، وعبدالله الدرمكي، وعبدالله أنديز، وزايد الحمادي.
بدوره، توجه إبراهيم الحوسني، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة للناشئين في الدولة، وقال: «نثق بجاهزية لاعبينا واستعدادهم لخوض النزالات، وقد قدم لاعبو النادي أداء جيداً في النسخ الماضية، وهم عازمون على مواصلة أدائهم القوي، والمنافسة على المراكز الأولى». وتأتي أهمية هذه البطولة في توفيرها منصة تتيح للشباب تحقيق طموحهم على صعيد اللعبة والتميز فيها، وبلوغ منصات التتويج».
ويقول حمدان محمد النجار، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي ينافس في فئة وزن 52: «متحمس للمشاركة في البطولة وتقديم أداء مميز، وتكرار الإنجاز الذي حققته في النسخة الماضية، وإحراز الميدالية الذهبية، قبل أن أبدأ استعداداتي مع المنتخب الوطني، في إطار التحضير لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي».
 

أخبار ذات صلة
بتوجيهات حمدان بن محمد.. صرف رواتب موظفي حكومة دبي قبل عيد الأضحى المبارك
جيسوس يستأجر طاقم معد بدني قبل بداية رحلته مع «بوتافوجو»
اتحاد الجو جيتسو
دبي
شباب الأهلي
آخر الأخبار
دراسة تربط بين الإجهاد الفسيولوجي وتأثيره على الدماغ
الترفيه
دراسة تربط بين الإجهاد الفسيولوجي وتأثيره على الدماغ
اليوم 17:01
حصص "تمكين" لدعم الطلبة خلال اختبارات نهاية العام
علوم الدار
حصص "تمكين" لدعم الطلبة خلال اختبارات نهاية العام
اليوم 16:45
ديوكوفيتش.. جراحة ناجحة والعودة لم تتحدد بعد
الرياضة
ديوكوفيتش.. جراحة ناجحة والعودة لم تتحدد بعد
اليوم 16:40
«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته في معسكر العين
«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته في معسكر العين
اليوم 16:30
طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد
الرياضة
طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد
اليوم 16:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©