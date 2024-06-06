100 لاعب في بطولة «الفنون القتالية المختلطة للناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، انطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين يوم بعد غدٍ السبت في نادي شباب الأهلي بدبي.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من أكثر من 100 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

ويقول محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «يسرنا تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة لهذا الموسم في نادي شباب الأهلي يوم السبت المقبل، حيث تمنح البطولة للرياضيين الفرصة لاختبار مهاراتهم أمام نخبة اللاعبين المصنفين على مستوى الدولة، ولا سيما في ظل تحضيراتهم للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها في العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي في أغسطس المقبل».

وأضاف الظاهري: «يسعى الاتحاد من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير أفضل المنصات التي تمكنهم من اختبار مهاراتهم وصقل موهبتهم، والتأسيس لمسيرة رياضية مميزة، وتمثيل المنتخب الوطني».

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الاتحاد على صعيد نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين ضمن فئتي الأشبال والناشئين، مؤكداً الجاهزية التامة لانطلاق البطولة في نادي شباب الأهلي، وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية، ومشاركة أطقم تحكيمية على أعلى مستوى.

وتتضمن البطولة مجموعة من النزالات القوية لعدد من اللاعبين الأبرز على الساحة المحلية مثل زمزم الحمادي، وغلا الحمادي، وسعيد النعيمي، وعبدالله الدرمكي، وعبدالله أنديز، وزايد الحمادي.

بدوره، توجه إبراهيم الحوسني، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة للناشئين في الدولة، وقال: «نثق بجاهزية لاعبينا واستعدادهم لخوض النزالات، وقد قدم لاعبو النادي أداء جيداً في النسخ الماضية، وهم عازمون على مواصلة أدائهم القوي، والمنافسة على المراكز الأولى». وتأتي أهمية هذه البطولة في توفيرها منصة تتيح للشباب تحقيق طموحهم على صعيد اللعبة والتميز فيها، وبلوغ منصات التتويج».

ويقول حمدان محمد النجار، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي ينافس في فئة وزن 52: «متحمس للمشاركة في البطولة وتقديم أداء مميز، وتكرار الإنجاز الذي حققته في النسخة الماضية، وإحراز الميدالية الذهبية، قبل أن أبدأ استعداداتي مع المنتخب الوطني، في إطار التحضير لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي».

