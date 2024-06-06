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الرياضة

جيسوس يستأجر طاقم معد بدني قبل بداية رحلته مع «بوتافوجو»

جيسوس يستأجر طاقم معد بدني قبل بداية رحلته مع «بوتافوجو»
6 يونيو 2024 13:09

 
علي معالي(دبي)
رحل البرازيلي إيجور جيسوس عن فريق شباب الأهلي، بعد 4 مواسم قضاها بملاعبنا، أظهر خلالها التألق الكبير، والموهبة الرائعة، لينتظم مع فريقه الجديد بوتافوجو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري البرازيلي برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن فلامينجو وباهيا، ولكل منهما (14 نقطة)، ووصل مهاجم «الفرسان» السابق إلى ساو باولو رفقة زوجته الاثنين الماضي، ويحصل اللاعب على عدة أيام للراحة السلبية، بعد انتهاء مشواره بالملاعب الإماراتية، على أن يبدأ مرحلة جديدة في ملاعب بلاد السامبا.
وقام أيجور باستئجار طاقم معد بدني له بموافقة بوتافوجو لتجهيزه، خلال هذه الفترة، قبل الانضمام الرسمي لتدريبات الفريق، وسيبدأ اللاعب مع فريقه الجديد أوائل الشهر المقبل، بعقد رسمي حتى 2027، ثم ينتقل إيجور إلى ريو دي جانيرو في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وكان اللاعب الشاب (23 عاما) قد تألق مع شباب الأهلي منذ انتقاله موسم 2020- 2021، حتى الموسم الحالي، وفرض شخصيته الهجومية المميزة، وسجل 36 هدفاً، خلال 91 مباراة، ونجح جيسوس في أن يسجل في دوري المحترفين لهذا الموسم الذي جاء فيه «الفرسان» وصيفاً 14 هدفاً، ولديه 3 تمريرات ذهبية، وشارك في 19 مباراة منها 13 مباراة لاعباً أساسياً، ونسبة تهديفه هذا الموسم هي الأعلى في مشواره بملاعبنا، وسجل في موسمه الأول 12 هدفاً، وهدفين في الموسم الثاني، بعد الإصابة التي أبعدته لفترة عن الملاعب، حيث لعب 6 مباريات فقط، وفي الموسم الثالث سجل 6 أهداف في 17 مباراة، وليتألق في موسمه الأخير بملاعبنا بـ 14 هدفاً. 

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