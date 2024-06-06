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الرياضة

بوفتيني والسناني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»

بوفتيني والسناني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»
6 يونيو 2024 14:30

دبي (الاتحاد) 
حصد المغربي سفيان بوفتيني مدافع الوصل كأس شبكة سبورت فور أوول، في استفتاء أفضل لاعب بالجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حصل على أعلى تقييم 70%، جمعها من 22 بطاقة ترشيح من خبراء الاستفتاء من أصل 25 بنسبة 44%، إضافة إلى 107 صوتاً من 203 لتصويت جمهور المنصة 26.4%. 
وفي فئة أفضل حارس في الجولة، واصل المخضرم خالد السناني، بطل ثنائية الدوري والكأس، سيطرته على الجائزة ليحتفظ بالقفاز الذهبي للمرة السادسة هذا الموسم، عقب حصوله على أعلى نسبة 50.7%، متفوقاً على خالد المقبالي حارس شباب الأهلي 22.4%، وعلي خصيف من الجزيرة 21.2%.
وفي سباق جائزة أفضل صافرة بالجولة 26، حصد عمر آل علي حكم مباراة الجزيرة والعين، المركز الأول للمرة الرابعة في هذا الموسم بعد أن نال 67%، تلاه في المركز الثاني حكم الفيديو لديربي دبي بين النصر والوصل، الروسي فاسيلي كازار، بنسبة 22%، وحل ثالثاً عيسى خليفة الذي أدار مباراة الشارقة والوحدة بنسبة 11%.
يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يختتم عامه السادس، يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.

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