بوفتيني والسناني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد المغربي سفيان بوفتيني مدافع الوصل كأس شبكة سبورت فور أوول، في استفتاء أفضل لاعب بالجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حصل على أعلى تقييم 70%، جمعها من 22 بطاقة ترشيح من خبراء الاستفتاء من أصل 25 بنسبة 44%، إضافة إلى 107 صوتاً من 203 لتصويت جمهور المنصة 26.4%.

وفي فئة أفضل حارس في الجولة، واصل المخضرم خالد السناني، بطل ثنائية الدوري والكأس، سيطرته على الجائزة ليحتفظ بالقفاز الذهبي للمرة السادسة هذا الموسم، عقب حصوله على أعلى نسبة 50.7%، متفوقاً على خالد المقبالي حارس شباب الأهلي 22.4%، وعلي خصيف من الجزيرة 21.2%.

وفي سباق جائزة أفضل صافرة بالجولة 26، حصد عمر آل علي حكم مباراة الجزيرة والعين، المركز الأول للمرة الرابعة في هذا الموسم بعد أن نال 67%، تلاه في المركز الثاني حكم الفيديو لديربي دبي بين النصر والوصل، الروسي فاسيلي كازار، بنسبة 22%، وحل ثالثاً عيسى خليفة الذي أدار مباراة الشارقة والوحدة بنسبة 11%.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يختتم عامه السادس، يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.