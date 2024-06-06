«الليجا» تطلق احتفالات السنوات الـ 10 في الإمارات



دبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، احتفالات بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح مقرها الإقليمي في الإمارات، وتحديداً في دبي، وذلك من خلال الكشف عن نسخة محدودة من أقمصة كرة القدم ذات الطابع الكلاسيكي، والمستوحاة من القيم المشتركة بين الليجا ودبي المدينة النابضة بالحياة.

وتعد تلك المجموعة من الأقمصة تكريماً لعشر سنوات من وجود «الليجا» في دبي، وقد تم إنتاج 125 نسخة محدودة ذات تصميم كلاسيكي فريد.

وستقيم الرابطة ملتقى خلال الشهر الجاري، بحضور شخصيات رفيعة المستوى تحضر من إسبانيا، للاحتفال بالنجاحات التي تحققها في الإمارات، فمنذ افتتاح مكتبها الإقليمي، فقد شكل نقطة محورية عبر 20 شخصاً يعملون بشكل حصري في منطقة مينا «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، عبر شبكة مندوبين من الإمارات، وصولاً إلى المغرب، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، العراق.