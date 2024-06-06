«قبل الأخير» بوابة هبوط «الصقور» للمرة الرابعة

معتصم عبدالله (دبي)

حرم العين مضيفه الإمارات، من وضع بصمة إيجابية في الظهور الأخير لـ «الصقور» في «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل الانتقال للعب في «دوري الدرجة الأولى» بداية من الموسم المقبل 2024-2025، بعدما حول تأخره أمام «أصحاب الأرض» بهدفين إلى فوز 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، والمؤجلة من «الجولة 19».

وفشل «الصقور» الهابط الثاني إلى «دوري الأولى» إلى جانب حتا، في تحقيق فوز معنوي في مباراته الأخيرة ليتكبد الخسارة 17 في سجله، في المركز قبل الأخير، بعدما اكتفى بتسجيل هدفين فقط رفعا رصيده الإجمالي إلى 32 هدفاً، كثاني أضعف خط هجوم في الدوري بعد حتا برصيد 20 هدفاً، في الوقت الذي رفعت فيه الأهداف الثلاثة للعين الحصيلة الإجمالية للأهداف في مرمى «الصقور» إلى 60 هدفاً كثاني أضعف خط دفاع أيضاً بعد حتا المتذيل بـ 66 هدفاً.

وهي المرة الرابعة التي يكتفي فيها «الصقور» بخوض موسم وحيد في «دوري المحترفين» بعد الصعود من الأولى قبل العودة السريعة، وهو الأمر الذي تكرر مواسم 2009- 2010، 2011- 2012، 2021- 2022، 2023- 2024 على نهج قاعدة «الصاعد هابط».

وبدا «المركز قبل الأخير» أشبه ببوابة هبوط لـ «الصقور» إلى دوري الأولى بعد تكرار السيناريو في الموسم الحالي للمرة الرابعة أيضاً بداية من موسم 2009- 2010، 2011- 2012، 2018- 2019، و2022- 2023، فيما جاء الاستثناء الوحيد بالهبوط باحتلال المركز الأخير موسم 2021- 2022 برصيد 14 نقطة.

في المقابل، مثل «الفوز المعنوي» حافزاً للاعبي العين ومدرب الفريق الأرجنتيني هيرنان كريسبو، حيث قال: «الأهم في المباراة بالنسبة لنا هو أن المواجهة انتهت بدون أي إصابات في صفوف اللاعبين ومن الجيد الفوز ولكن الأهم هو الوقوف على قدرات اللاعبين الذين سيكملون معنا مشروع الفريق القوي في الموسم المقبل».

مواسم هبوط «الصقور»

2009- 2010، 14 نقطة «قبل الأخير»

2011- 2012، 17 نقطة «قبل الأخير»

2018- 2019، 18 نقطة «قبل الأخير»

2021- 2022، 14 نقطة «الأخير»

2022- 2023، 17 نقطة «قبل الأخير»