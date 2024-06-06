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الرياضة

أحمد بن راشد يستقبل مطر الطاير ضمن احتفالات الوصل بـ«الثنائية»

أحمد بن راشد يستقبل مطر الطاير ضمن احتفالات الوصل بـ«الثنائية»
6 يونيو 2024 16:24


دبي (وام)
استقبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس نادي الوصل الرياضي، معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الذي هنأ سموه بمناسبة فوز نادي الوصل بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.
حضر اللقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد عبدالله الشعفار رئيس مجلس الإدارة الأسبق لنادي الوصل، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.
ورحّب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمعالي مطر الطاير، معرباً عن تقديره لجهود مجلس دبي الرياضي، في دعم أندية دبي، وتعزيز النشاط الرياضي في الإمارة.
من جانبه أشاد معالي مطر الطاير، بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي الوصل، بفضل توجيهات ودعم وقيادة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والعمل الذي تم إنجازه لتقديم صورة مشرفة عن كرة القدم الإماراتية.
وعبّر الطاير عن تمنياته لنادي الوصل بتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة على صعيد البطولات المحلية ودوري نخبة آسيا، وعلى صعيد اللعب في الاستاد الجديد الذي سيتم تشييده خلال الفترة المقبلة.

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