طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد



دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي النصر والوصل التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 26 ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل.

ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان فريقي النصر والوصل حتى يوم الأحد المقبل.

تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر.