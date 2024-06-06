الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد

طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد
6 يونيو 2024 16:26

 
دبي (الاتحاد)
انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي النصر والوصل التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 26 ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل.
ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان فريقي النصر والوصل حتى يوم الأحد المقبل.
تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر.

أخبار ذات صلة
أحمد بن راشد يستقبل مطر الطاير ضمن احتفالات الوصل بـ«الثنائية»
«قبل الأخير» بوابة هبوط «الصقور» للمرة الرابعة
رابطة المحترفين
فريق الوصل
فريق النصر
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
دراسة تربط بين الإجهاد الفسيولوجي وتأثيره على الدماغ
الترفيه
دراسة تربط بين الإجهاد الفسيولوجي وتأثيره على الدماغ
اليوم 17:01
حصص "تمكين" لدعم الطلبة خلال اختبارات نهاية العام
علوم الدار
حصص "تمكين" لدعم الطلبة خلال اختبارات نهاية العام
اليوم 16:45
ديوكوفيتش.. جراحة ناجحة والعودة لم تتحدد بعد
الرياضة
ديوكوفيتش.. جراحة ناجحة والعودة لم تتحدد بعد
اليوم 16:40
«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته في معسكر العين
«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته في معسكر العين
اليوم 16:30
طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد
الرياضة
طرح قمصان مواجهة النصر والوصل في مزاد
اليوم 16:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©