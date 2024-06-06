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الرياضة

ديوكوفيتش.. جراحة ناجحة والعودة لم تتحدد بعد

ديوكوفيتش.. جراحة ناجحة والعودة لم تتحدد بعد
6 يونيو 2024 16:40


باريس (أ ف ب)
أكدّ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف الأول عالمياً انه خضع لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى بعد أن تعرّض للإصابة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس.
وأجبر حامل لقب 24 بطولة كبرى على الانسحاب قبيل مباراته في الدور ربع النهائي أمام النروجي كاسبر بعد أن كشف الفحص الذي خضع له عن تمزق الغضروف المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى.
ونشر على حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي «ما زلت في طور علاج كل شيء ولكن يسعدني أن أبلغكم أن الجراحة سارت بشكل جيد، أنا أقدّر بشدة طاقم الأطباء الذي وقف بجانبي وكذلك الدعم الهائل الذي تلقيته من جماهيري».
ولم يأتِ إبن الـ 37 عاماً على الإشارة عمّا إذا كان قادراً على المشاركة في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل لكنه أضاف «سأبذل قصارى جهدي لكي أكون بصحة جيدة وجاهزاً للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».
وأردف «حبي لهذه الرياضة قويّ والرغبة في المنافسة على أعلى مستوى هي ما يدفعني للاستمرار».
وانسحب «دجوكو» من بطولة فرنسا المفتوحة بعد فوزه في مباراة من خمس مجموعات على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، واستمر في إلقاء اللوم على ملاعب رولان غاروس «الزلقة» في تفاقم المشكلة. 

 

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