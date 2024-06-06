مورينيو: لن أنسى هذا الأمر!



لندن (د ب أ)

رشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، للتتويج بلقب الهداف في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ووصفه بانه «لاعب متكامل».

وقال مورينيو، الذي درب قائد المنتخب الإنجليزي في توتنهام في الفترة من 2019 إلى 2021: إن الشيء الوحيد الذي ينقص كين هو التتويج بالألقاب - مشيراً إلى أنه كان سيقود توتنهام للتتويج بالألقاب لو لم تتم إقالته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» نقلاً عن مورينيو أنه فقد وظيفته قبل أقل من أسبوع من مواجهة توتنهام لمانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الدوري في ويمبلي في أبريل 2021، وأشار مورينيو إلى أنه لم ينس هذا الأمر.

وقال مورينيو: «سجل كين أهدافاً لتوتنهام، لإنجلترا، ولم يكن لدي أي شك في أنه سيسجل أهدافاً لبايرن ميونيخ». وأضاف: «هاري لاعب رائع، لاعب متكامل، يسجل الأهداف من جميع أنحاء الملعب، ولكنه ليس أنانياً - يصنع الأهداف، ويتراجع للخلف، ويقوم ببناء اللعب، ويضغط، ويدافع».

وأردف: «ما ينقصه هو التتويج بالألقاب، كان لاعبي المفضل في توتنهام وكنت سأفوز بلقب معه، ولكن تمت إقالتي قبل ستة أيام من المباراة النهائية». ويعد المنتخب الإنجليزي من بين المرشحين للتتويج بأول لقب كبير له منذ فوزه بكأس العالم 1966 ولكن مورينيو يعتقد أن المنتخب البرتغالي من بين المرشحين ولديه أفضل فريق في تاريخه. وقال مورينيو: «لا أريد أن أقلل من احترام الأجيال السابقة التي حظينا بها، ولكن من حيث العمق في الفريق والجودة، على الأرجح لدينا الآن الأفضل، ويمكن للبرتغال أن تفوز باللقب».

وأضاف: «الأمر متعلق بالثقة، والإيمان بالنفس وبأن بإمكانهم الفوز على أي منتخب، لا أريد أن أقول إن المنتخب البرتغالي هو أفضل فريق، ولكن منتخبات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا ليست أفضل».

وأكد: «أفضل مشكلة للمدرب هو أن يكون عليه أن يختار من سيلعب، لأن لديك لاعبين عظيمين في مركز الظهير الأيمن، ولاعبين عظيمين في مركز الظهير الأيسر، ولديك لاعبين عظيمين في وسط الملعب، وأنا أقول اثنين فقط لأن الفريق يتكون من 23 لاعباً، ولكن هناك المزيد».